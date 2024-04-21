Армейский спецназ ликвидировал группу наемников возле Очеретино

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Российские штурмовики уничтожили группу наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовики ликвидировали группу наемников в районе села Очеретино Авдеевского направления. Об этом сообщил telegram-канал «Соловьев Live».

«Наши военнослужащие ликвидировали наемников в Очеретинских садах», — сообщает в telegram-канале. Также уточняется, что боевики были в натовском обмундировании и с западным оружием.

Иностранные наемники регулярно появляются в зоне спецоперации, они сражаются на стороне Киева. Ранее Украина пыталась найти наемников в Южной Корее. Сообщение сопровождалось видеороликом, в котором демонстрировались «минимальные физические требования».

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Российские штурмовики ликвидировали группу наемников в районе села Очеретино Авдеевского направления. Об этом сообщил telegram-канал «Соловьев Live». «Наши военнослужащие ликвидировали наемников в Очеретинских садах», — сообщает в telegram-канале. Также уточняется, что боевики были в натовском обмундировании и с западным оружием. Иностранные наемники регулярно появляются в зоне спецоперации, они сражаются на стороне Киева. Ранее Украина пыталась найти наемников в Южной Корее. Сообщение сопровождалось видеороликом, в котором демонстрировались «минимальные физические требования».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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