Армейский спецназ ликвидировал группу наемников возле Очеретино

21 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Российские штурмовики уничтожили группу наемников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские штурмовики ликвидировали группу наемников в районе села Очеретино Авдеевского направления. Об этом сообщил telegram-канал «Соловьев Live». «Наши военнослужащие ликвидировали наемников в Очеретинских садах», — сообщает в telegram-канале. Также уточняется, что боевики были в натовском обмундировании и с западным оружием. Иностранные наемники регулярно появляются в зоне спецоперации, они сражаются на стороне Киева. Ранее Украина пыталась найти наемников в Южной Корее. Сообщение сопровождалось видеороликом, в котором демонстрировались «минимальные физические требования». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские штурмовики ликвидировали группу наемников в районе села Очеретино Авдеевского направления. Об этом сообщил telegram-канал «Соловьев Live». «Наши военнослужащие ликвидировали наемников в Очеретинских садах», — сообщает в telegram-канале. Также уточняется, что боевики были в натовском обмундировании и с западным оружием. Иностранные наемники регулярно появляются в зоне спецоперации, они сражаются на стороне Киева. Ранее Украина пыталась найти наемников в Южной Корее. Сообщение сопровождалось видеороликом, в котором демонстрировались «минимальные физические требования».