Российские штурмовики ликвидировали группу наемников в районе села Очеретино Авдеевского направления. Об этом сообщил telegram-канал «Соловьев Live».
«Наши военнослужащие ликвидировали наемников в Очеретинских садах», — сообщает в telegram-канале. Также уточняется, что боевики были в натовском обмундировании и с западным оружием.
Иностранные наемники регулярно появляются в зоне спецоперации, они сражаются на стороне Киева. Ранее Украина пыталась найти наемников в Южной Корее. Сообщение сопровождалось видеороликом, в котором демонстрировались «минимальные физические требования».
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