Новые правила уличной торговли в Екатеринбурге определят пять игроков

Мэрия не может продавить «киосочную» реформу несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При гордуме Екатеринбурга сформировали рабочую группу, которая будет дорабатывать проект положения мэрии о новых правилах уличной торговли. По итогам голосования, прошедшего на заседании думской комиссии по экономике днем 22 апреля, в группе будут представлены пять участников рынка, рассказал URA.RU один из участников голосования.

Это авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые» — один из крупнейших участников отрасли. От нее в группу вошел экс-депутат думы Эдуард Мансуров. Считается, что его позицию готовы поддержать депутаты гордумы Сергей Козлов (УГМК), Антон Швалев, Игорь Володин и Тимофей Жуков из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Все они составляют большинство в комиссии думы по экономике и ранее высказывали недовольство проектом администрации.

Возможность отстоять свои интересы будет и у депутата Михаила Вечкензина. Его поддержит товарищ — депутат Алексей Мещеряков. На их стороне также может выступить общественник Дмитрий Чукреев (регулярно проводит рейды с Мещеряковым и представителями администрации).

От мэрии в группе будут начальник департамента торговли Максим Чаплыгин, замглавы комитета по благоустройству Виктор Юровицкий и замначальника правового департамента мэрии Екатеринбурга Антон Казанцев. Также в группе — промэрский депутат Артур Зиганшин. «Еще по просьбе администрации в группу вошел [глава городской Общественной палаты Яков] Силин», — добавил собеседник агентства.

Бывший депутат гордумы Роман Ступников будет голосом коммерсантов, не имеющих больших активов и в группу не попавших. Ступников координирует «Союз нестационарных торговых объектов (НТО)».

Бизнес-омбудсмен Елена Артюх включена в состав рабочей группы вместе со своей помощницей Галиной Абушенко. Артюх плотно работает с разными бизнес-группами.

Чиновники разрабатывали реформу с прошлого года, она очень важна для главы города Алексея Орлова. Самое заметное из предложенных нововведений — увеличение платы за установку киосков. Администрация хочет ввести два коэффициента: первый учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых коммерсантов, торгующих в местах с самой высокой проходимостью, платежи могут увеличиться в разы. Но разные группы не устроило не только это. Например, известно, что «Четырехсотые» против запрета на передачу арендованных под торговлю мест в субаренду, а также против привязки объектов к конкретным географическим координатам.