Депутаты блокируют «киосочную» реформу мэрии Екатеринбурга

В гордуме Екатеринбурга отказались обсуждать изменение правил уличной торговли

16 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Правила для владельцев киосков мэрия хочет поменять значительно Фото: Александр Мамаев © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономике снова отказалась выносить на рассмотрение думы подготовленные мэрией и не устраивающие коммерсантов поправки в правила уличной торговли. Публичными инициаторами выступили депутат Тимофей Жуков (фракция владельца «Мотива» Виталия Кочеткова) и Сергей Козлов (фракция УГМК). Чиновники разрабатывали проект изменений с прошлого года. Самое заметное из нововведений касается изменения платы за установку киосков. Администрация хочет ввести два коэффициента: первый учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых коммерсантов, торгующих в местах с самой высокой проходимостью, платежи могут увеличиться в разы. Также предлагается установить обеспечительные платежи — в размере годовой аренды поверх нее. По одной версии, администрация таким образом поднимает порог входа на рынок, чтобы работать могли только самые состоятельные (не только экономически). По другой — пытается компенсировать выпадающие из-за сокращения количества легальных мест бюджетные доходы. Параллельно свои предложения по изменению правил торговли подготовил Козлов, который, по слухам, общается с широко представленной в этой сфере бизнес-группой «Четырехсотые». Мэр Алексей Орлов в конце 2023 года попросил Козлова свою инициативу отозвать, пообещав при этом, что профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко в своем проекте все пожелания учтет. Но к февралю конфликтный вопрос не урегулировали, отложив его на «после президентских выборов». Новость по теме Мэр Екатеринбурга ищет союзников против «киосочной мафии» и столкнулся с провокацией. Фото «Мы внесли встречные предложения — в мэрии все их проигнорировали. Надо понимать, что депутаты когда что-то предлагают, за этим стоит большая работа, которую игнорировать формальными ответами нельзя. Мы два месяца пробыли в состоянии неведения. Такой стиль работы чиновников с городской думой недопустим», — сказал Жуков. Согласно одной из версий, позиция фракции Кочеткова, к которой причисляют молодого политика, конкретно по этой теме может так же согласовываться с «Четырехсотыми». Впрочем, подтверждений пока нет. «Мы должны были собраться рабочей группой в течение месяца, чего не состоялось. Официальный ответ на свои предложения, которые я передал в мэрию еще в феврале, я получил только 15 апреля, то есть вчера. А протокол заседания комиссии от 13 февраля я получил 6 апреля», — возмутился Козлов. В итоге большинство членов комиссии проголосовало за перенос предметного обсуждения инициативы, которую Орлов и его подчиненные воспринимают как план действий по борьбе с коммерсантами-нелегалами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономике снова отказалась выносить на рассмотрение думы подготовленные мэрией и не устраивающие коммерсантов поправки в правила уличной торговли. Публичными инициаторами выступили депутат Тимофей Жуков (фракция владельца «Мотива» Виталия Кочеткова) и Сергей Козлов (фракция УГМК). Чиновники разрабатывали проект изменений с прошлого года. Самое заметное из нововведений касается изменения платы за установку киосков. Администрация хочет ввести два коэффициента: первый учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых коммерсантов, торгующих в местах с самой высокой проходимостью, платежи могут увеличиться в разы. Также предлагается установить обеспечительные платежи — в размере годовой аренды поверх нее. По одной версии, администрация таким образом поднимает порог входа на рынок, чтобы работать могли только самые состоятельные (не только экономически). По другой — пытается компенсировать выпадающие из-за сокращения количества легальных мест бюджетные доходы. Параллельно свои предложения по изменению правил торговли подготовил Козлов, который, по слухам, общается с широко представленной в этой сфере бизнес-группой «Четырехсотые». Мэр Алексей Орлов в конце 2023 года попросил Козлова свою инициативу отозвать, пообещав при этом, что профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко в своем проекте все пожелания учтет. Но к февралю конфликтный вопрос не урегулировали, отложив его на «после президентских выборов». «Мы внесли встречные предложения — в мэрии все их проигнорировали. Надо понимать, что депутаты когда что-то предлагают, за этим стоит большая работа, которую игнорировать формальными ответами нельзя. Мы два месяца пробыли в состоянии неведения. Такой стиль работы чиновников с городской думой недопустим», — сказал Жуков. Согласно одной из версий, позиция фракции Кочеткова, к которой причисляют молодого политика, конкретно по этой теме может так же согласовываться с «Четырехсотыми». Впрочем, подтверждений пока нет. «Мы должны были собраться рабочей группой в течение месяца, чего не состоялось. Официальный ответ на свои предложения, которые я передал в мэрию еще в феврале, я получил только 15 апреля, то есть вчера. А протокол заседания комиссии от 13 февраля я получил 6 апреля», — возмутился Козлов. В итоге большинство членов комиссии проголосовало за перенос предметного обсуждения инициативы, которую Орлов и его подчиненные воспринимают как план действий по борьбе с коммерсантами-нелегалами.