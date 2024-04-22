Издательство АСТ остановит продажу книги Владимира Сорокина

22 апреля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Издательство АСТ останавливает продажи книги писателя Владимира Сорокина «Наследие» Фото: Размик Закарян © URA.RU Издательство АСТ останавливает продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Ранее в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). В настоящий момент производится экспертиза произведения. Об этом сообщает telegram-канал «Слова и деньги». «Видимо, история с „Наследием“ Сорокина не закончилась, и к АСТ постучались (или на АСТ настучали)», — подчеркнули в telegram-канале. К посту прикреплен соответствующий документ от издательства об изъятии из продажи произведения Сорокина. Ранее сообщалось, что в Следственный комитет подали жалобу с требованием проверить книгу по факту пропаганды ЛГБТ. Отмечается, что обращение подписали 1500 неравнодушных писателей, передает «Национальная служба новостей». Сам Сорокин назвал жалобы на роман «Наследие» «шумихой, поднятой группой доносчиков». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Издательство АСТ останавливает продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Ранее в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). В настоящий момент производится экспертиза произведения. Об этом сообщает telegram-канал «Слова и деньги». «Видимо, история с „Наследием“ Сорокина не закончилась, и к АСТ постучались (или на АСТ настучали)», — подчеркнули в telegram-канале. К посту прикреплен соответствующий документ от издательства об изъятии из продажи произведения Сорокина. Ранее сообщалось, что в Следственный комитет подали жалобу с требованием проверить книгу по факту пропаганды ЛГБТ. Отмечается, что обращение подписали 1500 неравнодушных писателей, передает «Национальная служба новостей». Сам Сорокин назвал жалобы на роман «Наследие» «шумихой, поднятой группой доносчиков».