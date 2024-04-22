В Перми возобновит работу трамвайный маршрут №3

Актуальное расписание можно узнать на сайте МКУ «ГорТранс» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 23 апреля в Перми возобновит движение трамвайный маршрут №3, который ранее прекращал работу из-за ремонта путей в Дзержинском районе города. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.

«Участок путей по улице Дзержинского был обследован вагоном-лабораторией „ВЛ-2“. Дальнейшие ремонтные работы на участке ООО „Мовиста Регионы Пермь“ сможет продолжить без прекращения движения. Движение маршрута №3 возобновится с 23 апреля», — говорится в сообщении.

В одно время с запуском движения будет прекращена работа компенсационного автобуса 35К. Его запускали для временной замены трамваев. Для выравнивания интервалов на смежных участках будет скорректировано движение других трамвайных маршрутов.