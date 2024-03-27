В Перми закрывается трамвайный маршрут № 3

На время ремонта путей трамвай ходить не будет
В Перми перестанут ходить трамваи по маршруту № 3. Это связано с реконструкцией трамвайных путей по улице Дзержинского. Об этом сообщается в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
«С 1 апреля на улице Дзержинского возобновятся ремонтные работы трамвайных путей. В связи с этим, трамвайный маршрут № 3 ходить не будет. Работы планируется завершить до конца апреля, тогда „тройка“ вернется на маршрут», — рассказали в горэлектротрансе.
На время ремонтных работ будет курсировать автобус 35Т. Он будет следовать по маршруту «Станция Пермь II — Красный Октябрь».
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