27 марта 2024

В Перми закрывается трамвайный маршрут № 3

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, салон трамвая, общественный транспорт, пассажиры
На время ремонта путей трамвай ходить не будет Фото:

В Перми перестанут ходить трамваи по маршруту № 3. Это связано с реконструкцией трамвайных путей по улице Дзержинского. Об этом сообщается в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 апреля на улице Дзержинского возобновятся ремонтные работы трамвайных путей. В связи с этим, трамвайный маршрут № 3 ходить не будет. Работы планируется завершить до конца апреля, тогда „тройка“ вернется на маршрут», — рассказали в горэлектротрансе.

На время ремонтных работ будет курсировать автобус 35Т. Он будет следовать по маршруту «Станция Пермь II — Красный Октябрь».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми перестанут ходить трамваи по маршруту № 3. Это связано с реконструкцией трамвайных путей по улице Дзержинского. Об этом сообщается в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 апреля на улице Дзержинского возобновятся ремонтные работы трамвайных путей. В связи с этим, трамвайный маршрут № 3 ходить не будет. Работы планируется завершить до конца апреля, тогда „тройка“ вернется на маршрут», — рассказали в горэлектротрансе. На время ремонтных работ будет курсировать автобус 35Т. Он будет следовать по маршруту «Станция Пермь II — Красный Октябрь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...