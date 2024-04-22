Тюменские силовики откроют охоту на мотоциклистов

В Тюменской области сотрудники ГИБДД станут чаще проверять водителей мотоциклов

22 апреля 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

В Тюменской области пройдут профилактические рейды ГИБДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области будет усилен контроль за водителями мотоциклов со стороны ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в ближайшее время на территории региона пройдут рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами. «С наступлением теплой сухой погоды на дорогах Тюменской области стало значительно больше водителей мотоциклов и мопедов, которые часто нарушают правила дорожного движения. Поэтому в городах и селах региона пройдут профилактические рейды ГИБДД, направленные на работу именно с этой категорией водителей. Мероприятия начнутся уже очень скоро», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «Профилактические мероприятия по мотоциклистам уже проходят в сельской местности Тюменской области. В ближайшем будущем, как только будет позволять погода, на дорогах региона начнет работать мотобат ГИБДД», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 апреля в Тюмени водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП 34-летний мужчина умер в карете скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области будет усилен контроль за водителями мотоциклов со стороны ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в ближайшее время на территории региона пройдут рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами. «С наступлением теплой сухой погоды на дорогах Тюменской области стало значительно больше водителей мотоциклов и мопедов, которые часто нарушают правила дорожного движения. Поэтому в городах и селах региона пройдут профилактические рейды ГИБДД, направленные на работу именно с этой категорией водителей. Мероприятия начнутся уже очень скоро», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «Профилактические мероприятия по мотоциклистам уже проходят в сельской местности Тюменской области. В ближайшем будущем, как только будет позволять погода, на дорогах региона начнет работать мотобат ГИБДД», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 апреля в Тюмени водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП 34-летний мужчина умер в карете скорой помощи.