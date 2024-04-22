Тюменские силовики откроют охоту на мотоциклистов

В Тюменской области сотрудники ГИБДД станут чаще проверять водителей мотоциклов
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
В Тюменской области пройдут профилактические рейды ГИБДД Фото:

В Тюменской области будет усилен контроль за водителями мотоциклов со стороны ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в ближайшее время на территории региона пройдут рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами.

«С наступлением теплой сухой погоды на дорогах Тюменской области стало значительно больше водителей мотоциклов и мопедов, которые часто нарушают правила дорожного движения. Поэтому в городах и селах региона пройдут профилактические рейды ГИБДД, направленные на работу именно с этой категорией водителей. Мероприятия начнутся уже очень скоро», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «Профилактические мероприятия по мотоциклистам уже проходят в сельской местности Тюменской области. В ближайшем будущем, как только будет позволять погода, на дорогах региона начнет работать мотобат ГИБДД», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что 21 апреля в Тюмени водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП 34-летний мужчина умер в карете скорой помощи.

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В Тюменской области будет усилен контроль за водителями мотоциклов со стороны ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в ближайшее время на территории региона пройдут рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами. «С наступлением теплой сухой погоды на дорогах Тюменской области стало значительно больше водителей мотоциклов и мопедов, которые часто нарушают правила дорожного движения. Поэтому в городах и селах региона пройдут профилактические рейды ГИБДД, направленные на работу именно с этой категорией водителей. Мероприятия начнутся уже очень скоро», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «Профилактические мероприятия по мотоциклистам уже проходят в сельской местности Тюменской области. В ближайшем будущем, как только будет позволять погода, на дорогах региона начнет работать мотобат ГИБДД», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 апреля в Тюмени водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП 34-летний мужчина умер в карете скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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