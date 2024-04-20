20 апреля 2024

В центре Тюмени мотоциклист наехал на металлическое ограждение и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, машина скорой помощи, скорая помощь
Мужчина умер в карете скорой помощи Фото:

В Тюмени в районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Елецкой 34-летний водитель наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. В результате происшествия мужчина умер в карете скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

«Предварительно, около 23:00 в районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Елецкой мотоцикл BMW под управлением 34-летнего тюменца наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. После этого мотоцикл опрокинулся», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм умер в скорой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Елецкой 34-летний водитель наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. В результате происшествия мужчина умер в карете скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Предварительно, около 23:00 в районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Елецкой мотоцикл BMW под управлением 34-летнего тюменца наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. После этого мотоцикл опрокинулся», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии мотоциклист от полученных травм умер в скорой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...