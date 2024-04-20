В Тюмени в районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Елецкой 34-летний водитель наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. В результате происшествия мужчина умер в карете скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
«Предварительно, около 23:00 в районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Елецкой мотоцикл BMW под управлением 34-летнего тюменца наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. После этого мотоцикл опрокинулся», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В результате аварии мотоциклист от полученных травм умер в скорой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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