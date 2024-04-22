На Ямале открыли памятник выдающемуся педагогу. Фото

Глава райцентра сообщил об открытии памятника ямальскому педагогу

22 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

В селе Гыда открыли памятник педагогу Наталье Яптунай (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Гыда Тазовского района ЯНАО открыли памятник ямальскому педагогу Наталье Яптунай. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «В нашей северной Гыде состоялось знаменательное событие — открытие памятника выдающемуся педагогу Наталье Ивановне Яптунай. Бюст установлен в холле Гыданской школы-интерната», — написал Виктор Югай в своем telegram-канале. Педагог более 30 лет отдала работе с детьми на Ямале. Вышла замуж за кочевника, выучила ненецкий язык, работала с детьми тундровиков, обучая их грамоте. Теперь школа-интернат в селе носит имя Натальи Яптунай. На открытии памятника присутствовала дочь педагога — Надежда Романова. Она напомнила, что ее мать пользовалась у тундровиков уважением и любовью. Гыданцы дали ей прозвище — «мать тундры». Бюст педагогу Наталье Яптунай установили в Гыданской школе-интернате telegram-канал Виктора Югая Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО открыли памятник ямальскому педагогу Наталье Яптунай. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «В нашей северной Гыде состоялось знаменательное событие — открытие памятника выдающемуся педагогу Наталье Ивановне Яптунай. Бюст установлен в холле Гыданской школы-интерната», — написал Виктор Югай в своем telegram-канале. Педагог более 30 лет отдала работе с детьми на Ямале. Вышла замуж за кочевника, выучила ненецкий язык, работала с детьми тундровиков, обучая их грамоте. Теперь школа-интернат в селе носит имя Натальи Яптунай. На открытии памятника присутствовала дочь педагога — Надежда Романова. Она напомнила, что ее мать пользовалась у тундровиков уважением и любовью. Гыданцы дали ей прозвище — «мать тундры».