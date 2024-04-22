На Ямале открыли памятник выдающемуся педагогу. Фото

Глава райцентра сообщил об открытии памятника ямальскому педагогу
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День памяти Корепанова. Тюмень , открытие памятника, памятник корепанову
В селе Гыда открыли памятник педагогу Наталье Яптунай (фото из архива) Фото:

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО открыли памятник ямальскому педагогу Наталье Яптунай. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.

«В нашей северной Гыде состоялось знаменательное событие — открытие памятника выдающемуся педагогу Наталье Ивановне Яптунай. Бюст установлен в холле Гыданской школы-интерната», — написал Виктор Югай в своем telegram-канале.

Педагог более 30 лет отдала работе с детьми на Ямале. Вышла замуж за кочевника, выучила ненецкий язык, работала с детьми тундровиков, обучая их грамоте. Теперь школа-интернат в селе носит имя Натальи Яптунай.

На открытии памятника присутствовала дочь педагога — Надежда Романова. Она напомнила, что ее мать пользовалась у тундровиков уважением и любовью. Гыданцы дали ей прозвище — «мать тундры».

Бюст педагогу Наталье Яптунай установили в Гыданской школе-интернате
Бюст педагогу Наталье Яптунай установили в Гыданской школе-интернате
Фото:

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В селе Гыда Тазовского района ЯНАО открыли памятник ямальскому педагогу Наталье Яптунай. Об этом сообщил глава района Виктор Югай. «В нашей северной Гыде состоялось знаменательное событие — открытие памятника выдающемуся педагогу Наталье Ивановне Яптунай. Бюст установлен в холле Гыданской школы-интерната», — написал Виктор Югай в своем telegram-канале. Педагог более 30 лет отдала работе с детьми на Ямале. Вышла замуж за кочевника, выучила ненецкий язык, работала с детьми тундровиков, обучая их грамоте. Теперь школа-интернат в селе носит имя Натальи Яптунай. На открытии памятника присутствовала дочь педагога — Надежда Романова. Она напомнила, что ее мать пользовалась у тундровиков уважением и любовью. Гыданцы дали ей прозвище — «мать тундры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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