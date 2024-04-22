Глава поселка 15 лет служил в органах внутренних дел (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) 53-летний Александр Шаньгин добровольцем ушел служить на СВО. Об этом сообщил советник Губернатора Свердловской области Сайгид Билалов.
«53-летний глава поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин добровольцем отправился на СВО. Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества», — пишет Билалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Поселок Шаньгин возглавлял 12 лет. Также отмечается, что 15 лет он служил в органах внутренних дел.
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