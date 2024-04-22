Глава свердловского поселка ушел служить на СВО. Видео

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Репетиция парада победы в пермском гарнизоне с участием министра территориальной безопасности Пермского края Батмазова В.А. Пермь, россия, солдаты, офицеры, площадь, плац, парад, мобилизация, сво
Глава поселка 15 лет служил в органах внутренних дел (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) 53-летний Александр Шаньгин добровольцем ушел служить на СВО. Об этом сообщил советник Губернатора Свердловской области Сайгид Билалов.

«53-летний глава поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин добровольцем отправился на СВО. Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества», — пишет Билалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поселок Шаньгин возглавлял 12 лет. Также отмечается, что 15 лет он служил в органах внутренних дел.

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Глава поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) 53-летний Александр Шаньгин добровольцем ушел служить на СВО. Об этом сообщил советник Губернатора Свердловской области Сайгид Билалов. «53-летний глава поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин добровольцем отправился на СВО. Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества», — пишет Билалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Поселок Шаньгин возглавлял 12 лет. Также отмечается, что 15 лет он служил в органах внутренних дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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