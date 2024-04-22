Глава свердловского поселка ушел служить на СВО. Видео

22 апреля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Глава поселка 15 лет служил в органах внутренних дел (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) 53-летний Александр Шаньгин добровольцем ушел служить на СВО. Об этом сообщил советник Губернатора Свердловской области Сайгид Билалов. «53-летний глава поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин добровольцем отправился на СВО. Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества», — пишет Билалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Поселок Шаньгин возглавлял 12 лет. Также отмечается, что 15 лет он служил в органах внутренних дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) 53-летний Александр Шаньгин добровольцем ушел служить на СВО. Об этом сообщил советник Губернатора Свердловской области Сайгид Билалов. «53-летний глава поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин добровольцем отправился на СВО. Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества», — пишет Билалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Поселок Шаньгин возглавлял 12 лет. Также отмечается, что 15 лет он служил в органах внутренних дел.