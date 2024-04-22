В ХМАО вечером 22 апреля произошел крупный пожар вблизи автодороги между Нижневартовском и Радужным. По информации окружного управления МЧС, горит производственное здание на площади более 1000 квадратных метров. Одного пострадавшего передали медикам.
«В 21:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, 8-й километр автодороги Нижневартовск — Радужный, улица 2ПС 4а, строение 24. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит административное здание на площади 1050 квадратных метров. Один пострадавший передан работникам скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время пожар локализован на площади 440 квадратных метров. В тушении задействовано 32 человека и 7 единиц техники, работы продолжаются.
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