Происшествия Вода в Тоболе в Кургане продолжает снижаться 23 апреля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 + Вода в Тоболе постепенно снижается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на два сантиметра. На данный момент он составляет 973 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 00:00: 973 сантиметра», — указано на карте. За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 — 335 сантиметров выше нуля поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на два сантиметра. На данный момент он составляет 973 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 00:00: 973 сантиметра», — указано на карте. За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 — 335 сантиметров выше нуля поста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям