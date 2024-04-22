22 апреля 2024

Вода в Тоболе в Кургане продолжает снижаться

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, улица
Вода в Тоболе постепенно снижается Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на два сантиметра. На данный момент он составляет 973 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 00:00: 973 сантиметра», — указано на карте.

За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 — 335 сантиметров выше нуля поста.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на два сантиметра. На данный момент он составляет 973 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 00:00: 973 сантиметра», — указано на карте. За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 — 335 сантиметров выше нуля поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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