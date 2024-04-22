Вода в Тоболе в Кургане продолжает снижаться

Вода в Тоболе постепенно снижается
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на два сантиметра. На данный момент он составляет 973 сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 00:00: 973 сантиметра», — указано на карте.
За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 — 335 сантиметров выше нуля поста.
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