22 апреля 2024

Президент Дуда готов обсуждать размещение ядерного оружия в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Дуда подумает над размещением ЯО Фото:

Президент Польши Анджей Дуда планирует обсуждать вопрос размещения ядерного оружия в стране с премьером Дональдом Туском. Он подчеркнул что участие страны в программе по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing обсуждается в НАТО.

«Конечно, я встречусь с премьером (по вопросу размещения ЯО в Польше — прим. URA.RU), так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость», — сказал Дуда в беседе с Fakt.

Ранее появлялась информация о том, что польские власти готовы принять на своей территории ядерные боеголовки в рамках программы Nuclear Sharing. Дуда упомянул о переговорах с Соединенными Штатами по этому вопросу, однако официальное решение о размещении ядерного оружия в Польше не было принято.

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Президент Польши Анджей Дуда планирует обсуждать вопрос размещения ядерного оружия в стране с премьером Дональдом Туском. Он подчеркнул что участие страны в программе по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing обсуждается в НАТО. «Конечно, я встречусь с премьером (по вопросу размещения ЯО в Польше — прим. URA.RU), так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость», — сказал Дуда в беседе с Fakt. Ранее появлялась информация о том, что польские власти готовы принять на своей территории ядерные боеголовки в рамках программы Nuclear Sharing. Дуда упомянул о переговорах с Соединенными Штатами по этому вопросу, однако официальное решение о размещении ядерного оружия в Польше не было принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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