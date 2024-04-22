Президент Дуда готов обсуждать размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда планирует обсуждать вопрос размещения ядерного оружия в стране с премьером Дональдом Туском. Он подчеркнул что участие страны в программе по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing обсуждается в НАТО.
«Конечно, я встречусь с премьером (по вопросу размещения ЯО в Польше — прим. URA.RU), так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость», — сказал Дуда в беседе с Fakt.
Ранее появлялась информация о том, что польские власти готовы принять на своей территории ядерные боеголовки в рамках программы Nuclear Sharing. Дуда упомянул о переговорах с Соединенными Штатами по этому вопросу, однако официальное решение о размещении ядерного оружия в Польше не было принято.
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