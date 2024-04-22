22 апреля 2024

Дуда: Варшава и НАТО не согласовали размещение ядерного оружия в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. stock, нато
НАТО не давало одобрения на размещение ЯО в Польше Фото:

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участие страны в ядерной программе НАТО Nuclear Sharing было только предметом обсуждения, и никаких решений по этому вопросу не принималось. Об этом глава государства сообщил на брифинге.

«Никакие решения (по участию Польши в Nuclear Sharing — прим. URA.RU) не принимались», — подчеркнул Дуда. Президент уточнил, что вопрос о размещении ядерного оружия на территории Польши периодически поднимается в ходе его встреч с партнерами по НАТО.

Ранее Анджей Дуда в интервью газете Fakt выразил готовность польских властей к размещению ядерных боеголовок, отмечая, что эта тема обсуждалась с американскими партнерами. Однако официального решения по данному вопросу на текущий момент нет.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участие страны в ядерной программе НАТО Nuclear Sharing было только предметом обсуждения, и никаких решений по этому вопросу не принималось. Об этом глава государства сообщил на брифинге. «Никакие решения (по участию Польши в Nuclear Sharing — прим. URA.RU) не принимались», — подчеркнул Дуда. Президент уточнил, что вопрос о размещении ядерного оружия на территории Польши периодически поднимается в ходе его встреч с партнерами по НАТО. Ранее Анджей Дуда в интервью газете Fakt выразил готовность польских властей к размещению ядерных боеголовок, отмечая, что эта тема обсуждалась с американскими партнерами. Однако официального решения по данному вопросу на текущий момент нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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