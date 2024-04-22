Одного из лидеров оппозиции Молдовы два часа допрашивали после визита в РФ

23 апреля 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

После визита в Москву делегацию задержали Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Руководитель молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска была допрошена в Службе информации и безопасности Молдавии после возвращения из Москвы, где она участвовала в съезде оппозиции. Политик сообщила, что допрос длился около двух часов. «Я лично была около двух часов на допросе департамента СИБ. Все вопросы были связаны с Российской Федерацией», — рассказала Параска ТАСС. Она уточнила, что ей задавали вопросы о целесообразности создания блока в России, которую местные власти считают страной-агрессором. По ее словам, после беседы ее отпустили без каких-либо условий. В ходе допроса сотрудники СИБ не разрешали Параске отвечать на звонки адвоката. Это вызвало определенные опасения по поводу соблюдения процессуальных прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска была допрошена в Службе информации и безопасности Молдавии после возвращения из Москвы, где она участвовала в съезде оппозиции. Политик сообщила, что допрос длился около двух часов. «Я лично была около двух часов на допросе департамента СИБ. Все вопросы были связаны с Российской Федерацией», — рассказала Параска ТАСС. Она уточнила, что ей задавали вопросы о целесообразности создания блока в России, которую местные власти считают страной-агрессором. По ее словам, после беседы ее отпустили без каких-либо условий. В ходе допроса сотрудники СИБ не разрешали Параске отвечать на звонки адвоката. Это вызвало определенные опасения по поводу соблюдения процессуальных прав.