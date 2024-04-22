22 апреля 2024

Одного из лидеров оппозиции Молдовы два часа допрашивали после визита в РФ

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После визита в Москву делегацию задержали Фото:

Руководитель молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска была допрошена в Службе информации и безопасности Молдавии после возвращения из Москвы, где она участвовала в съезде оппозиции. Политик сообщила, что допрос длился около двух часов.

«Я лично была около двух часов на допросе департамента СИБ. Все вопросы были связаны с Российской Федерацией», — рассказала Параска ТАСС. Она уточнила, что ей задавали вопросы о целесообразности создания блока в России, которую местные власти считают страной-агрессором. По ее словам, после беседы ее отпустили без каких-либо условий.

В ходе допроса сотрудники СИБ не разрешали Параске отвечать на звонки адвоката. Это вызвало определенные опасения по поводу соблюдения процессуальных прав.

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Руководитель молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска была допрошена в Службе информации и безопасности Молдавии после возвращения из Москвы, где она участвовала в съезде оппозиции. Политик сообщила, что допрос длился около двух часов. «Я лично была около двух часов на допросе департамента СИБ. Все вопросы были связаны с Российской Федерацией», — рассказала Параска ТАСС. Она уточнила, что ей задавали вопросы о целесообразности создания блока в России, которую местные власти считают страной-агрессором. По ее словам, после беседы ее отпустили без каких-либо условий. В ходе допроса сотрудники СИБ не разрешали Параске отвечать на звонки адвоката. Это вызвало определенные опасения по поводу соблюдения процессуальных прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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