22 апреля 2024

Дуда бездоказательно обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Дуда заявил о ядерном оружии в Калининграде Фото:

Президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о возможном размещении ядерного оружия Россией в Калининградской области, но не представил доказательств этих утверждений. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику <…> милитаризации Калининградской области. Где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Дуда в беседе с журналистами, содержание которой приводит РИА Новости.

Президент Польши также выразил готовность страны к размещению американского ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing НАТО. Это заявление последовало после его интервью изданию Fakt, где он обсуждал данную возможность.

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Президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о возможном размещении ядерного оружия Россией в Калининградской области, но не представил доказательств этих утверждений. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Российские власти проводят враждебную агрессивную политику <…> милитаризации Калининградской области. Где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Дуда в беседе с журналистами, содержание которой приводит РИА Новости. Президент Польши также выразил готовность страны к размещению американского ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing НАТО. Это заявление последовало после его интервью изданию Fakt, где он обсуждал данную возможность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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