Дуда бездоказательно обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде

Президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о возможном размещении ядерного оружия Россией в Калининградской области, но не представил доказательств этих утверждений. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику <…> милитаризации Калининградской области. Где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Дуда в беседе с журналистами, содержание которой приводит РИА Новости.
Президент Польши также выразил готовность страны к размещению американского ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing НАТО. Это заявление последовало после его интервью изданию Fakt, где он обсуждал данную возможность.
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