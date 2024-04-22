Дуда бездоказательно обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде

23 апреля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Дуда заявил о ядерном оружии в Калининграде Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о возможном размещении ядерного оружия Россией в Калининградской области, но не представил доказательств этих утверждений. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Российские власти проводят враждебную агрессивную политику <…> милитаризации Калининградской области. Где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Дуда в беседе с журналистами, содержание которой приводит РИА Новости. Президент Польши также выразил готовность страны к размещению американского ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing НАТО. Это заявление последовало после его интервью изданию Fakt, где он обсуждал данную возможность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос о возможном размещении ядерного оружия Россией в Калининградской области, но не представил доказательств этих утверждений. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Российские власти проводят враждебную агрессивную политику <…> милитаризации Калининградской области. Где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Дуда в беседе с журналистами, содержание которой приводит РИА Новости. Президент Польши также выразил готовность страны к размещению американского ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing НАТО. Это заявление последовало после его интервью изданию Fakt, где он обсуждал данную возможность.