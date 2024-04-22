В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в помощи медиков. Фото

23 апреля 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Местоположение пенсионера неизвестно с 21 апреля (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге пропал 77-летний Михаил Шипицин. Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Его местоположение неизвестно с 21 апреля, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Пропал пожилой человек! 77-летний Михаил Шипицин. Дата пропажи: 21.04.2024. Место пропажи: Свердловская область, Екатеринбург, район Октябрьский. Нуждается в медицинской помощи», — сказано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет в синюю футболку с камуфляжными вставками, темно-синие штаны с лампасами, красную фуражку и темные ботинки. Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, сообщите об этом по номеру +7 (343) 356-42-06 или 112, 102. Также можно обратиться по телефону руководителя отряда Наталии «Лиса» +7 (900) 044-02-20. СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропал 77-летний Михаил Шипицин. Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Его местоположение неизвестно с 21 апреля, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Пропал пожилой человек! 77-летний Михаил Шипицин. Дата пропажи: 21.04.2024. Место пропажи: Свердловская область, Екатеринбург, район Октябрьский. Нуждается в медицинской помощи», — сказано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет в синюю футболку с камуфляжными вставками, темно-синие штаны с лампасами, красную фуражку и темные ботинки. Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу. Если вы видели Михаила или знаете, где он находится, сообщите об этом по номеру +7 (343) 356-42-06 или 112, 102. Также можно обратиться по телефону руководителя отряда Наталии «Лиса» +7 (900) 044-02-20.