Аналитики раскрыли, куда жители ЯНАО дешево могут слетать в майские праздники

OneTwoTrip: жители ЯНАО дешево могут слетать в Тобольск, Салехард и Красноярск

23 апреля 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Дешевле всего жителям ЯНАО на майские праздники обойдется перелет в Тобольск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на майские праздники в 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Салехард и Красноярск. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 7 800 до 9 600 рублей. «Сейчас жителям ЯНАО можно недорого приобрести билеты в Тобольск. Перелет в одну сторону обойдется в 7 800 рублей. В топ дешевых направлений вошел также Салехард (9 500 рублей за билет) и Красноярск (9 600 рублей)», — сообщили аналитики сервиса. Ноябрьск и Набережные Челны замыкают список самых дешевых авианаправлений для ямальцев на праздники. Стоимость полета в города составит в среднем 11 000 рублей. Самыми популярными направления для жителей Ямала стали Москва и Тюмень. В праздники на них приходится 29,2% и 20,5% заказов соответственно. Также среди популярных направлений оказались Сочи (7,4%), Уфа (7,2%), Санкт-Петербург (4,9%), Новосибирск (4,7%), Омск (4%), Екатеринбург (3,8%), Минеральные Воды (2,7%) и Махачкала (2,1%). В марте 2024 года самым дешевым зарубежным авианаправлением для жителей Ямала стали Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Кыргызстан) и Астана (Казахстан). Билет в одну сторону в среднем стоил от 17 000 до 19 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на майские праздники в 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Салехард и Красноярск. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 7 800 до 9 600 рублей. «Сейчас жителям ЯНАО можно недорого приобрести билеты в Тобольск. Перелет в одну сторону обойдется в 7 800 рублей. В топ дешевых направлений вошел также Салехард (9 500 рублей за билет) и Красноярск (9 600 рублей)», — сообщили аналитики сервиса. Ноябрьск и Набережные Челны замыкают список самых дешевых авианаправлений для ямальцев на праздники. Стоимость полета в города составит в среднем 11 000 рублей. Самыми популярными направления для жителей Ямала стали Москва и Тюмень. В праздники на них приходится 29,2% и 20,5% заказов соответственно. Также среди популярных направлений оказались Сочи (7,4%), Уфа (7,2%), Санкт-Петербург (4,9%), Новосибирск (4,7%), Омск (4%), Екатеринбург (3,8%), Минеральные Воды (2,7%) и Махачкала (2,1%). В марте 2024 года самым дешевым зарубежным авианаправлением для жителей Ямала стали Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Кыргызстан) и Астана (Казахстан). Билет в одну сторону в среднем стоил от 17 000 до 19 000 рублей.