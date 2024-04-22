Новый пакет помощи Украине от США будет особенным

Politico: новый пакет помощи Киеву от США будет больше обычного

23 апреля 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет военной помощи со стороны США для Украины станет «больше обычного». Он будет включать в себя бронетехнику, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на двух официальных лиц США пишет Politico. «Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны. Чиновники Министерства обороны… хотят, чтобы он был готов к выделению сразу, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении Киеву помощи на десятки миллиардов долларов», — пишет издание. Новый пакет помощи от США Украине будет значительно больше, чем последний транш в 300 миллионов долларов, утверждает американский чиновник, осведомленный о ходе обсуждений. В него войдет бронетехника, дополнительные боевые машины Bradley, старые «Хаммеры» и бронетранспортеры M113, а также ракеты. Страны Евросоюза (ЕС), у которых есть комплексы ПВО Patriot, не хотят отдавать их Украине. Комплексы являются неотъемлемой частью обороны страны, сообщило ранее агентство Reuters. Пока только Германия пообещала поставить комплексы на Украину. Системы есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции, но они обещать поставку не могут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый пакет военной помощи со стороны США для Украины станет «больше обычного». Он будет включать в себя бронетехнику, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на двух официальных лиц США пишет Politico. «Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны. Чиновники Министерства обороны… хотят, чтобы он был готов к выделению сразу, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении Киеву помощи на десятки миллиардов долларов», — пишет издание. Новый пакет помощи от США Украине будет значительно больше, чем последний транш в 300 миллионов долларов, утверждает американский чиновник, осведомленный о ходе обсуждений. В него войдет бронетехника, дополнительные боевые машины Bradley, старые «Хаммеры» и бронетранспортеры M113, а также ракеты. Страны Евросоюза (ЕС), у которых есть комплексы ПВО Patriot, не хотят отдавать их Украине. Комплексы являются неотъемлемой частью обороны страны, сообщило ранее агентство Reuters. Пока только Германия пообещала поставить комплексы на Украину. Системы есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции, но они обещать поставку не могут.