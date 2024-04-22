22 апреля 2024

Новый пакет помощи Украине от США будет особенным

Politico: новый пакет помощи Киеву от США будет больше обычного
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины Фото:
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Новый пакет военной помощи со стороны США для Украины станет «больше обычного». Он будет включать в себя бронетехнику, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на двух официальных лиц США пишет Politico.

«Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны. Чиновники Министерства обороны… хотят, чтобы он был готов к выделению сразу, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении Киеву помощи на десятки миллиардов долларов», — пишет издание.

Новый пакет помощи от США Украине будет значительно больше, чем последний транш в 300 миллионов долларов, утверждает американский чиновник, осведомленный о ходе обсуждений. В него войдет бронетехника, дополнительные боевые машины Bradley, старые «Хаммеры» и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Страны Евросоюза (ЕС), у которых есть комплексы ПВО Patriot, не хотят отдавать их Украине. Комплексы являются неотъемлемой частью обороны страны, сообщило ранее агентство Reuters. Пока только Германия пообещала поставить комплексы на Украину. Системы есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции, но они обещать поставку не могут.

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Новый пакет военной помощи со стороны США для Украины станет «больше обычного». Он будет включать в себя бронетехнику, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на двух официальных лиц США пишет Politico. «Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны. Чиновники Министерства обороны… хотят, чтобы он был готов к выделению сразу, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении Киеву помощи на десятки миллиардов долларов», — пишет издание. Новый пакет помощи от США Украине будет значительно больше, чем последний транш в 300 миллионов долларов, утверждает американский чиновник, осведомленный о ходе обсуждений. В него войдет бронетехника, дополнительные боевые машины Bradley, старые «Хаммеры» и бронетранспортеры M113, а также ракеты. Страны Евросоюза (ЕС), у которых есть комплексы ПВО Patriot, не хотят отдавать их Украине. Комплексы являются неотъемлемой частью обороны страны, сообщило ранее агентство Reuters. Пока только Германия пообещала поставить комплексы на Украину. Системы есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции, но они обещать поставку не могут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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