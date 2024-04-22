Reuters: имеющие комплексы Patriot страны ЕС уклоняются от передачи их ВСУ

23 апреля 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Евросоюз не хочет отдавать Украине Patriot Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза (ЕС), у которых есть комплексы ПВО Patriot, не хотят отдавать их Украине. Комплексы являются неотъемлемой частью обороны страны. Об этом агентству Reuters сообщили европейские чиновники. «Страны, у которых есть Patriot американского производства,… в понедельник воздержались от обязательств. Официальные лица говорят, что трудно расстаться с Patriot, поскольку они являются неотъемлемой частью национальной обороны», — пишет издание. Пока только Германия пообещала поставить комплексы на Украину. Системы есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции, но они поставку не гарантируют. Стокгольм уже согласился предоставить Украине оружие противовоздушной обороны, включая переносную систему RBS 70, заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон. Что касается Patriot он пояснил, что «не исключает такой возможности, но прямо сейчас мы сосредоточены на финансовом взносе». Представитель Греции Павлос Маринакис на вопрос о поставке зенитно-ракетного комплекса С-300 заявил, что «не будет никаких шагов, которые поставили бы под угрозу сдерживающий потенциал страны». Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен добавила, что рамштайнская группа стран, которые предоставляют военную помощь Украине, встретится только в конце недели. Европейские страны уже не в первый раз выражают нежелание отправлять свои системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. Франция, Великобритания, Нидерланды и Польша не хотят поставлять свои ПВО на линию фронта, пишет французская газета Le Monde. Как отмечают авторы статьи, особенно это касается Польши, которая, находясь в непосредственной близости от Украины и Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Евросоюза (ЕС), у которых есть комплексы ПВО Patriot, не хотят отдавать их Украине. Комплексы являются неотъемлемой частью обороны страны. Об этом агентству Reuters сообщили европейские чиновники. «Страны, у которых есть Patriot американского производства,… в понедельник воздержались от обязательств. Официальные лица говорят, что трудно расстаться с Patriot, поскольку они являются неотъемлемой частью национальной обороны», — пишет издание. Пока только Германия пообещала поставить комплексы на Украину. Системы есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции, но они поставку не гарантируют. Стокгольм уже согласился предоставить Украине оружие противовоздушной обороны, включая переносную систему RBS 70, заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон. Что касается Patriot он пояснил, что «не исключает такой возможности, но прямо сейчас мы сосредоточены на финансовом взносе». Представитель Греции Павлос Маринакис на вопрос о поставке зенитно-ракетного комплекса С-300 заявил, что «не будет никаких шагов, которые поставили бы под угрозу сдерживающий потенциал страны». Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен добавила, что рамштайнская группа стран, которые предоставляют военную помощь Украине, встретится только в конце недели. Европейские страны уже не в первый раз выражают нежелание отправлять свои системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. Франция, Великобритания, Нидерланды и Польша не хотят поставлять свои ПВО на линию фронта, пишет французская газета Le Monde. Как отмечают авторы статьи, особенно это касается Польши, которая, находясь в непосредственной близости от Украины и Белоруссии.