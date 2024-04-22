Вода в Тоболе в Кургане вновь снизилась

23 апреля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Уровень воды снизился на сантиметр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на сантиметр за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 02:00: 972 сантиметра», — указано на карте. Вода убыла на сантиметр за два часа. За четыре часа снижение составило три сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля и составляют 335 сантиметров выше нуля поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на сантиметр за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 02:00: 972 сантиметра», — указано на карте. Вода убыла на сантиметр за два часа. За четыре часа снижение составило три сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля и составляют 335 сантиметров выше нуля поста.