22 апреля 2024

Вода в Тоболе в Кургане вновь снизилась

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, дача, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дом, снт
Уровень воды снизился на сантиметр Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на сантиметр за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 02:00: 972 сантиметра», — указано на карте.

Вода убыла на сантиметр за два часа. За четыре часа снижение составило три сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля и составляют 335 сантиметров выше нуля поста.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на сантиметр за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 02:00: 972 сантиметра», — указано на карте. Вода убыла на сантиметр за два часа. За четыре часа снижение составило три сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля и составляют 335 сантиметров выше нуля поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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