Вода в Тоболе в Кургане вновь снизилась

Уровень воды снизился на сантиметр
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на сантиметр за два часа. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 02:00: 972 сантиметра», — указано на карте.
Вода убыла на сантиметр за два часа. За четыре часа снижение составило три сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля и составляют 335 сантиметров выше нуля поста.
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