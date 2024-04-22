22 апреля 2024

Работодатели стали предлагать россиянам больше денег

Предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 13% за 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Тенденция влияет на общую инфляцию (архивное фото) Фото:

За первые три месяца 2024 года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% из-за дефицита кадров. Это следует из отчета ЦБ.

«За первые три месяца этого года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7%. Основная причина этого тренда — дефицит кадров», — передает газета «Известия».

В среднем в январе — марте работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысяч рублей. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Эта тенденция влияет на общую инфляцию, сказано в тексте.

Экономист Андрей Лобода ранее назвал справедливой зарплатой в России сумму от 150 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Эксперт считает, что из-за падения рубля и низкого роста доходов российский рынок труда стал менее привлекательным для высококвалифицированных специалистов из РФ и других стран.

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За первые три месяца 2024 года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% из-за дефицита кадров. Это следует из отчета ЦБ. «За первые три месяца этого года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7%. Основная причина этого тренда — дефицит кадров», — передает газета «Известия». В среднем в январе — марте работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысяч рублей. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Эта тенденция влияет на общую инфляцию, сказано в тексте. Экономист Андрей Лобода ранее назвал справедливой зарплатой в России сумму от 150 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Эксперт считает, что из-за падения рубля и низкого роста доходов российский рынок труда стал менее привлекательным для высококвалифицированных специалистов из РФ и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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