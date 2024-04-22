Работодатели стали предлагать россиянам больше денег

Предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 13% за 2024 год

23 апреля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Тенденция влияет на общую инфляцию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За первые три месяца 2024 года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% из-за дефицита кадров. Это следует из отчета ЦБ. «За первые три месяца этого года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7%. Основная причина этого тренда — дефицит кадров», — передает газета «Известия». В среднем в январе — марте работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысяч рублей. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Эта тенденция влияет на общую инфляцию, сказано в тексте. Экономист Андрей Лобода ранее назвал справедливой зарплатой в России сумму от 150 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Эксперт считает, что из-за падения рубля и низкого роста доходов российский рынок труда стал менее привлекательным для высококвалифицированных специалистов из РФ и других стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые три месяца 2024 года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% из-за дефицита кадров. Это следует из отчета ЦБ. «За первые три месяца этого года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7%. Основная причина этого тренда — дефицит кадров», — передает газета «Известия». В среднем в январе — марте работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысяч рублей. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Эта тенденция влияет на общую инфляцию, сказано в тексте. Экономист Андрей Лобода ранее назвал справедливой зарплатой в России сумму от 150 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Эксперт считает, что из-за падения рубля и низкого роста доходов российский рынок труда стал менее привлекательным для высококвалифицированных специалистов из РФ и других стран.