Работодатели стали предлагать россиянам больше денег

За первые три месяца 2024 года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% из-за дефицита кадров. Это следует из отчета ЦБ.
«За первые три месяца этого года предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7%. Основная причина этого тренда — дефицит кадров», — передает газета «Известия».
В среднем в январе — марте работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысяч рублей. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Эта тенденция влияет на общую инфляцию, сказано в тексте.
Экономист Андрей Лобода ранее назвал справедливой зарплатой в России сумму от 150 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Эксперт считает, что из-за падения рубля и низкого роста доходов российский рынок труда стал менее привлекательным для высококвалифицированных специалистов из РФ и других стран.
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