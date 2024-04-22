Уровень воды в Тоболе в Кургане приблизился к наводнению 1941 года

23 апреля 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Уровень воды снизился на сантиметр за два часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 970 сантиметров, а в 1941 году максимальный подъем воды составлял 960 сантиметров. За два часа вода убыла еще на сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды над нулем поста 23 апреля в 04:00: 970 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода убыла на сантиметр. В 1941 году максимальный уровень воды составлял 960 сантиметров. Тобол снижается и в Кетовском округе. В этом время в районе села Белозерское уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное — 437, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 970 сантиметров, а в 1941 году максимальный подъем воды составлял 960 сантиметров. За два часа вода убыла еще на сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды над нулем поста 23 апреля в 04:00: 970 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода убыла на сантиметр. В 1941 году максимальный уровень воды составлял 960 сантиметров. Тобол снижается и в Кетовском округе. В этом время в районе села Белозерское уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное — 437, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.