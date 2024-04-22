22 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе в Кургане приблизился к наводнению 1941 года

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Уровень воды снизился на сантиметр за два часа Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 970 сантиметров, а в 1941 году максимальный подъем воды составлял 960 сантиметров. За два часа вода убыла еще на сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды над нулем поста 23 апреля в 04:00: 970 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода убыла на сантиметр. В 1941 году максимальный уровень воды составлял 960 сантиметров.

Тобол снижается и в Кетовском округе. В этом время в районе села Белозерское уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное — 437, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана составляет 970 сантиметров, а в 1941 году максимальный подъем воды составлял 960 сантиметров. За два часа вода убыла еще на сантиметр, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды над нулем поста 23 апреля в 04:00: 970 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода убыла на сантиметр. В 1941 году максимальный уровень воды составлял 960 сантиметров. Тобол снижается и в Кетовском округе. В этом время в районе села Белозерское уровень воды составляет 587 сантиметров, а в районе села Памятное — 437, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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