22 апреля 2024

В Пермском крае введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек

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Ожидается подъем уровня рек в Пермском крае Фото:

В Чусовском городском округе Пермского края из-за повышения уровня рек введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС введен режим повышенной готовности. Будет усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их масштабов, а также введение круглосуточного дежурства при необходимости», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Повышение уровня воды ожидается 22 и 23 апреля. На некоторых территориях подъемы рек могут быть интенсивными.

Сообщалось, что в городах Чусовой и Александровск придомовые территории частично подтопило паводковыми водами. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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В Чусовском городском округе Пермского края из-за повышения уровня рек введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС введен режим повышенной готовности. Будет усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их масштабов, а также введение круглосуточного дежурства при необходимости», — сообщили в telegram-канале ведомства. Повышение уровня воды ожидается 22 и 23 апреля. На некоторых территориях подъемы рек могут быть интенсивными. Сообщалось, что в городах Чусовой и Александровск придомовые территории частично подтопило паводковыми водами. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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