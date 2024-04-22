В Пермском крае введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек

В Чусовском городском округе Пермского края из-за повышения уровня рек введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС введен режим повышенной готовности. Будет усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их масштабов, а также введение круглосуточного дежурства при необходимости», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Повышение уровня воды ожидается 22 и 23 апреля. На некоторых территориях подъемы рек могут быть интенсивными.
Сообщалось, что в городах Чусовой и Александровск придомовые территории частично подтопило паводковыми водами. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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В Чусовском городском округе Пермского края из-за повышения уровня рек введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС введен режим повышенной готовности. Будет усилен контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения ЧС и их масштабов, а также введение круглосуточного дежурства при необходимости», — сообщили в telegram-канале ведомства. Повышение уровня воды ожидается 22 и 23 апреля. На некоторых территориях подъемы рек могут быть интенсивными. Сообщалось, что в городах Чусовой и Александровск придомовые территории частично подтопило паводковыми водами. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Пермскому краю.