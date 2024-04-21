МЧС: два города Пермского края частично подтоплены паводком

В региональном управлении МЧС прогнозируют дальнейшее повышение воды в реках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае придомовые территории в городах Чусовой и Александровск оказались частично подтоплены паводковыми водами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На 22 апреля на контроле ГУ МЧС России по Пермскому краю находится ситуация, связанная с подтоплением придомовых территорий в городах Чусовой (Чусовской округ) и Александровск (Александровский округ)», — сообщили агентству в ведомстве. Также в селе Моховое Кунгурского округа подтопленными оказались два низководных моста.

В ближайшие сутки-двое (22—23 апреля) в краевом ГУ МЧС прогнозируют дальнейшее повышение уровней воды в большинстве рек региона. Отмечается, что «местами подъемы могут быть интенсивными». Пониженным участкам местности грозит затопление. При этом в управлении акцентирую внимание на том, что превентивные противопаводковые мероприятия в территориях «выполнены в полном объеме».

В начале апреля в ГУ МЧС по Пермскому краю представили три варианта развития паводковой ситуации. Согласно наихудшему сценарию, водой будут затоплены десятки приусадебных участков, а также участки автодорог и низководные мосты. Так, паводок угрожает поселку Яйва, где в ближайшие сутки поднимется уровень воды в одноименной реке.