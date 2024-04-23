NYT: ВСУ начали лихорадочно рыть окопы по всей линии фронта

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украинским военным остается только окопаться Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стремительно рыть окопы по всей линии фронта. Так украинские военные стремятся предотвратить повторение того, что произошло вокруг Авдеевки в феврале, пишет The New York Times.

«Поскольку Россия готовится нанести большой удар, украинцам остается только окопаться. Именно здесь на помощь приходят амбициозные оборонительные линии, которые лихорадочно возводятся», — пишет издание.

Линия обороны Украины простирается на юг страны на 27 миль. Хотя еще три месяца назад ее не было. Украинские военные стремятся предотвратить повторение того, что произошло вокруг Авдеевки в феврале. «Все это складывается в мрачную новую реальность для украинцев», — говорится в статье.

Спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник ранее сообщил, что дополнительные полосы обороны строятся в Черниговской и Сумской областях Украины. Он также добавил, что сама линия обороны уже выстроена и сейчас происходит ее усиление.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стремительно рыть окопы по всей линии фронта. Так украинские военные стремятся предотвратить повторение того, что произошло вокруг Авдеевки в феврале, пишет The New York Times. «Поскольку Россия готовится нанести большой удар, украинцам остается только окопаться. Именно здесь на помощь приходят амбициозные оборонительные линии, которые лихорадочно возводятся», — пишет издание. Линия обороны Украины простирается на юг страны на 27 миль. Хотя еще три месяца назад ее не было. Украинские военные стремятся предотвратить повторение того, что произошло вокруг Авдеевки в феврале. «Все это складывается в мрачную новую реальность для украинцев», — говорится в статье. Спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник ранее сообщил, что дополнительные полосы обороны строятся в Черниговской и Сумской областях Украины. Он также добавил, что сама линия обороны уже выстроена и сейчас происходит ее усиление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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