NYT: ВСУ начали лихорадочно рыть окопы по всей линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стремительно рыть окопы по всей линии фронта. Так украинские военные стремятся предотвратить повторение того, что произошло вокруг Авдеевки в феврале, пишет The New York Times.
«Поскольку Россия готовится нанести большой удар, украинцам остается только окопаться. Именно здесь на помощь приходят амбициозные оборонительные линии, которые лихорадочно возводятся», —
Линия обороны Украины простирается на юг страны на 27 миль. Хотя еще три месяца назад ее не было. Украинские военные стремятся предотвратить повторение того, что произошло вокруг Авдеевки в феврале. «Все это складывается в мрачную новую реальность для украинцев», — говорится в статье.
Спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник ранее сообщил, что дополнительные полосы обороны строятся в Черниговской и Сумской областях Украины. Он также добавил, что сама линия обороны уже выстроена и сейчас происходит ее усиление.
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