Биолог назвала продукты, снижающие риск развития рака

Биолог Мальцева: риск развития рака снижают морковь, укроп и кинза

23 апреля 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Некоторые продукты могут спровоцировать развитие рака Фото: Анна Майорова © URA.RU Такие продукты, как сельдерей, морковь, укроп и кинза, могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева. «Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала Мальцева в интервью радио Sputnik . По словам биолога, есть и такие продукты, которые могут «разбудить» гены и спровоцировать развитие заболеваний. «Раньше такими продуктами были, например, ядовитые ягоды. Сейчас мы не едим их, но едим фастфуд, получая переизбыток простых сахаров. Для наших генов это тоже чужеродные продукты, а все, что чужеродно для нас, запускает активность генов, повышающих уровень воспаления», — подчеркнула Мальцева. Сообщалось, что употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает развитие онкологии. Приправа может нанести такой вред, если человек не привык к острому. Норма употребления васаби рассчитывается из индивидуальных особенностей организма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Такие продукты, как сельдерей, морковь, укроп и кинза, могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева. «Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала Мальцева в интервью радио Sputnik. По словам биолога, есть и такие продукты, которые могут «разбудить» гены и спровоцировать развитие заболеваний. «Раньше такими продуктами были, например, ядовитые ягоды. Сейчас мы не едим их, но едим фастфуд, получая переизбыток простых сахаров. Для наших генов это тоже чужеродные продукты, а все, что чужеродно для нас, запускает активность генов, повышающих уровень воспаления», — подчеркнула Мальцева. Сообщалось, что употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает развитие онкологии. Приправа может нанести такой вред, если человек не привык к острому. Норма употребления васаби рассчитывается из индивидуальных особенностей организма.