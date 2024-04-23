Биолог назвала продукты, снижающие риск развития рака

Такие продукты, как сельдерей, морковь, укроп и кинза, могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева.
«Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала Мальцева в интервью
По словам биолога, есть и такие продукты, которые могут «разбудить» гены и спровоцировать развитие заболеваний. «Раньше такими продуктами были, например, ядовитые ягоды. Сейчас мы не едим их, но едим фастфуд, получая переизбыток простых сахаров. Для наших генов это тоже чужеродные продукты, а все, что чужеродно для нас, запускает активность генов, повышающих уровень воспаления», — подчеркнула Мальцева.
Сообщалось, что употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает развитие онкологии. Приправа может нанести такой вред, если человек не привык к острому. Норма употребления васаби рассчитывается из индивидуальных особенностей организма.
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