Уровень воды в Тоболе у Кургана к утру снизился на два сантиметра

Вода снизилась на два сантиметра
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 06:00 опустился до 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». Вода убыла на два сантиметра за два часа.
«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте.
За два часа вода в Тоболе снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля, а уровень воды составляет 335 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!