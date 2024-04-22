22 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана к утру снизился на два сантиметра

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, подвесной мост, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив, висячий мост
Вода снизилась на два сантиметра Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 06:00 опустился до 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». Вода убыла на два сантиметра за два часа.

«Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте.

За два часа вода в Тоболе снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля, а уровень воды составляет 335 сантиметров.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 06:00 опустился до 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». Вода убыла на два сантиметра за два часа. «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода в Тоболе снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля, а уровень воды составляет 335 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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