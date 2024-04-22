Уровень воды в Тоболе у Кургана к утру снизился на два сантиметра

23 апреля 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Вода снизилась на два сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 06:00 опустился до 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». Вода убыла на два сантиметра за два часа. «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода в Тоболе снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля, а уровень воды составляет 335 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 06:00 опустился до 968 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». Вода убыла на два сантиметра за два часа. «Курган, река Тобол. Уровень воды 23 апреля в 06:00: 968 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода в Тоболе снизилась на два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с 20:00 22 апреля, а уровень воды составляет 335 сантиметров.