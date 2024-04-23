Министерство обороны Российской Федерации сообщило о транспортировке и ремонте трофейного танка Leopard, захваченного на авдеевском направлении. Видеоматериалы, демонстрирующие процесс, были опубликованы во вторник.
«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск „Центр“ силами ремонтно-эвакуационной группы», — говорится в сообщении Минобороны РФ, видео передает РИА Новости.
В ходе операции по эвакуации техники была проведена инженерная разведка для обеспечения безопасности персонала и использованной для транспортировки техники. После доставки в ремонтное подразделение, специалисты приступили к восстановлению танка, планируя замену гусеничных лент и элементов электропроводки.
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