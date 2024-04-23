Минобороны показало транспортировку захваченного под Авдеевкой танка Leopard. Видео

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Захваченный танк был доставлен в ремонтное подразделение Фото:
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о транспортировке и ремонте трофейного танка Leopard, захваченного на авдеевском направлении. Видеоматериалы, демонстрирующие процесс, были опубликованы во вторник.

«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск „Центр“ силами ремонтно-эвакуационной группы», — говорится в сообщении Минобороны РФ, видео передает РИА Новости.

В ходе операции по эвакуации техники была проведена инженерная разведка для обеспечения безопасности персонала и использованной для транспортировки техники. После доставки в ремонтное подразделение, специалисты приступили к восстановлению танка, планируя замену гусеничных лент и элементов электропроводки.

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о транспортировке и ремонте трофейного танка Leopard, захваченного на авдеевском направлении. Видеоматериалы, демонстрирующие процесс, были опубликованы во вторник. «Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск „Центр“ силами ремонтно-эвакуационной группы», — говорится в сообщении Минобороны РФ, видео передает РИА Новости. В ходе операции по эвакуации техники была проведена инженерная разведка для обеспечения безопасности персонала и использованной для транспортировки техники. После доставки в ремонтное подразделение, специалисты приступили к восстановлению танка, планируя замену гусеничных лент и элементов электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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