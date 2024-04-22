Подполье: ВС РФ уничтожили телевышку в Харькове. Видео

22 апреля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Подполье сообщает об уничтожении вышки в Харькове Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. В настоящий момент город находится под украинским контролем. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «В результате удара по Харькову повреждена телевышка», — передает Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент в городе не работает телевидение. В Минобороны ранее отмечали, что ВС РФ продвигаются к Харькову. В Киеве боятся наступления России на город, передают западные журналисты. Ранее ВС РФ ударили по подстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. В настоящий момент город находится под украинским контролем. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «В результате удара по Харькову повреждена телевышка», — передает Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент в городе не работает телевидение. В Минобороны ранее отмечали, что ВС РФ продвигаются к Харькову. В Киеве боятся наступления России на город, передают западные журналисты. Ранее ВС РФ ударили по подстанции.