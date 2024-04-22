Подполье сообщает об уничтожении вышки в Харькове
Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. В настоящий момент город находится под украинским контролем. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«В результате удара по Харькову повреждена телевышка», — передает Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент в городе не работает телевидение.
В Минобороны ранее отмечали, что ВС РФ продвигаются к Харькову. В Киеве боятся наступления России на город, передают западные журналисты. Ранее ВС РФ ударили по подстанции.
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