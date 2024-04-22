Подполье: ВС РФ уничтожили телевышку в Харькове. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
Подполье сообщает об уничтожении вышки в Харькове Фото:

Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. В настоящий момент город находится под украинским контролем. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«В результате удара по Харькову повреждена телевышка», — передает Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент в городе не работает телевидение.

В Минобороны ранее отмечали, что ВС РФ продвигаются к Харькову. В Киеве боятся наступления России на город, передают западные журналисты. Ранее ВС РФ ударили по подстанции.

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Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. В настоящий момент город находится под украинским контролем. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «В результате удара по Харькову повреждена телевышка», — передает Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент в городе не работает телевидение. В Минобороны ранее отмечали, что ВС РФ продвигаются к Харькову. В Киеве боятся наступления России на город, передают западные журналисты. Ранее ВС РФ ударили по подстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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