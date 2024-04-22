Вода в Тоболе у Кургана снизилась на несколько сантиметров

23 апреля 2024 в 08:23 Размер текста - 17 +

Уровень воды снизился на два сантиметра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 составил 966 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Город Курган, река Тобол. По данным гидропоста уровень воды 23 апреля в 08:00: 966 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства. За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды составляет 1048 сантиметров, а в районе Кетово — 1019. Около села Белозерское уровень воды находится на отметке 586 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 составил 966 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Город Курган, река Тобол. По данным гидропоста уровень воды 23 апреля в 08:00: 966 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства. За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды составляет 1048 сантиметров, а в районе Кетово — 1019. Около села Белозерское уровень воды находится на отметке 586 сантиметров.