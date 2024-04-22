Вода в Тоболе у Кургана снизилась на несколько сантиметров

Уровень воды снизился на два сантиметра
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 составил 966 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Город Курган, река Тобол. По данным гидропоста уровень воды 23 апреля в 08:00: 966 сантиметров», — указано в telegram-канале правительства.
За два часа вода снизилась на два сантиметра. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды составляет 1048 сантиметров, а в районе Кетово — 1019. Около села Белозерское уровень воды находится на отметке 586 сантиметров.
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