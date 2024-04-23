Минометчики закрыли для ВСУ все подъезды к границе РФ в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль все подъезды украинских военных к российской границе в Харьковской области. Об этом сообщил командир минометного расчета с позывным «Урал».
«Основная задача не подпустить противника к границе вообще, на расстоянии пяти километров противник должен находиться там. За моей спиной Россия — это наша территория, поэтому делать здесь им нечего», — заявил командир минометного расчета. Он также отметил, что все дороги, перекрестки и лесополосы изучены и пристреляны артиллеристами.
«Урал» уточнил, что его расчет ведет прицельный огонь по украинским солдатам, когда те пытаются продвинуться в сторону границ РФ. По его словам, не так далеко от границ был опорный пункт ВСУ, по которому позже российские бойцы нанесли удары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.