Минометчики закрыли для ВСУ все подъезды к границе РФ в Харьковской области

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
ВС РФ обстреливают ВСУ, когда те предпринимают попытки подхода к границам РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль все подъезды украинских военных к российской границе в Харьковской области. Об этом сообщил командир минометного расчета с позывным «Урал».

«Основная задача не подпустить противника к границе вообще, на расстоянии пяти километров противник должен находиться там. За моей спиной Россия — это наша территория, поэтому делать здесь им нечего», — заявил командир минометного расчета. Он также отметил, что все дороги, перекрестки и лесополосы изучены и пристреляны артиллеристами.

«Урал» уточнил, что его расчет ведет прицельный огонь по украинским солдатам, когда те пытаются продвинуться в сторону границ РФ. По его словам, не так далеко от границ был опорный пункт ВСУ, по которому позже российские бойцы нанесли удары.

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Российские военнослужащие взяли под огневой контроль все подъезды украинских военных к российской границе в Харьковской области. Об этом сообщил командир минометного расчета с позывным «Урал». «Основная задача не подпустить противника к границе вообще, на расстоянии пяти километров противник должен находиться там. За моей спиной Россия — это наша территория, поэтому делать здесь им нечего», — заявил командир минометного расчета. Он также отметил, что все дороги, перекрестки и лесополосы изучены и пристреляны артиллеристами. «Урал» уточнил, что его расчет ведет прицельный огонь по украинским солдатам, когда те пытаются продвинуться в сторону границ РФ. По его словам, не так далеко от границ был опорный пункт ВСУ, по которому позже российские бойцы нанесли удары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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