США начали репетировать войну с Китаем: что такое военные учения Balikatan

США и Филиппины начинают крупнейшие в истории совместные военные учения

23 апреля 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Начались военные учения Balikatan 2024 Фото: miliman/pickupimage.com США и Филиппины запустили ежегодные военные учения Balikatan 2024, которые стали наиболее масштабными за последние три десятилетия. В этом году учения проходят в зоне территориального спора между Манилой и Пекином. Они будут идти до 10 мая. URA.RU рассказывает, что такое военные учения Balikatan. Цель совместных учений Balikatan Целью совместных учений является сближение двух стран. Филиппины вернут себе репутацию «непотопляемого авианосца» США, которая у них была во времена холодной войны. Как заявил представитель филиппинского военного командования и пресс-секретарь Balikatan 2024 Майкл Логико: «Цель вооруженных сил, ради которой мы существуем, — это в действительности подготовка к войне». Учения Balikatan, означающие «Плечом к плечу», проводятся с целью отработки совместных действий, максимально приближенных к реальным условиям вооруженного конфликта. Кто примет участие в учениях В учениях участвуют Филиппины, США, военные из Австралии и Франции. Наблюдателями на маневрах являются представители 14 стран из Азии и Европы. Представлять США будут 11 тысяч американских военнослужащих. Около 5 тысяч военных пойдут от Филиппин. Как пройдут учения Balikatan В ходе учений планируется захват двух островов и проведение боевой стрельбы с использованием систем залпового огня HIMARS. Также будет осуществлено применение противокорабельного ракетного комплекса SSM-700K C-Star и совместные операции с ВВС США. Участниками маневров будет отрабатываться и тактика информационной войны. Также они уделят внимание проработке методов обеспечения морской безопасности и комплексной противовоздушной обороны. Напряжение отношений с Китаем Отношения между Манилой и Пекином осложняются. По заявлению посла Филиппин в США Хосе Мануэля Ромуальдеса конфликт между двумя странами подходит к кульминации. Филиппины выражают недовольство действиями Китая в Южно-Китайском море и стремятся усилить оборонное сотрудничество с США. А в ходе трехстороннего саммита лидеров США, Японии и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам этой встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, отмечается, что три страны обязались обеспечивать поддержку «мирного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона. Они собираются это делать том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD (в него входят Австралия, США, Индия и Япония) и AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания и США). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США и Филиппины запустили ежегодные военные учения Balikatan 2024, которые стали наиболее масштабными за последние три десятилетия. В этом году учения проходят в зоне территориального спора между Манилой и Пекином. Они будут идти до 10 мая. URA.RU рассказывает, что такое военные учения Balikatan. Целью совместных учений является сближение двух стран. Филиппины вернут себе репутацию «непотопляемого авианосца» США, которая у них была во времена холодной войны. Как заявил представитель филиппинского военного командования и пресс-секретарь Balikatan 2024 Майкл Логико: «Цель вооруженных сил, ради которой мы существуем, — это в действительности подготовка к войне». Учения Balikatan, означающие «Плечом к плечу», проводятся с целью отработки совместных действий, максимально приближенных к реальным условиям вооруженного конфликта. В учениях участвуют Филиппины, США, военные из Австралии и Франции. Наблюдателями на маневрах являются представители 14 стран из Азии и Европы. Представлять США будут 11 тысяч американских военнослужащих. Около 5 тысяч военных пойдут от Филиппин. В ходе учений планируется захват двух островов и проведение боевой стрельбы с использованием систем залпового огня HIMARS. Также будет осуществлено применение противокорабельного ракетного комплекса SSM-700K C-Star и совместные операции с ВВС США. Участниками маневров будет отрабатываться и тактика информационной войны. Также они уделят внимание проработке методов обеспечения морской безопасности и комплексной противовоздушной обороны. Отношения между Манилой и Пекином осложняются. По заявлению посла Филиппин в США Хосе Мануэля Ромуальдеса конфликт между двумя странами подходит к кульминации. Филиппины выражают недовольство действиями Китая в Южно-Китайском море и стремятся усилить оборонное сотрудничество с США. А в ходе трехстороннего саммита лидеров США, Японии и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам этой встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, отмечается, что три страны обязались обеспечивать поддержку «мирного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона. Они собираются это делать том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD (в него входят Австралия, США, Индия и Япония) и AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания и США).