Под Златоустом на 17 дней раньше срока расцвел ядовитый кустарник. Фото

23 апреля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

На Таганае расцвело волчье лыко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Под Златоустом (Челябинская область) на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. «Цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. Обычно этот период приходится на 5 мая, но в этом году природное явление произошло на 17 дней раньше», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай». Растение с розовыми цветами и сильным ароматом, напоминающим запах гиацинта, привлекает внимание. Однако специалисты предупреждают о его ядовитости. Прикосновение к кустарнику может вызвать появление пузырей на коже, токсичными являются все его части. Плоды, красные костянки, внешне напоминают бруснику. Ягоды, которые появляются на стебле в середине лета, также ядовиты. В прошлом, как отмечается в народных преданиях, из-за неправильного обращения с волчьим лыком случались трагические инциденты. Происхождение названия растения связано, по одной из версий, с его «скверным характером». Листья внешне напоминают лавр. На латинском растение названо Дафной в честь древнегреческой нимфы, из-за неразделенной любви превращенной в лавровое дерево. Волчье лыко может вызвать пузыри на коже пресс-служба нацпарка «Таганай» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Златоустом (Челябинская область) на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. «Цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. Обычно этот период приходится на 5 мая, но в этом году природное явление произошло на 17 дней раньше», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай». Растение с розовыми цветами и сильным ароматом, напоминающим запах гиацинта, привлекает внимание. Однако специалисты предупреждают о его ядовитости. Прикосновение к кустарнику может вызвать появление пузырей на коже, токсичными являются все его части. Плоды, красные костянки, внешне напоминают бруснику. Ягоды, которые появляются на стебле в середине лета, также ядовиты. В прошлом, как отмечается в народных преданиях, из-за неправильного обращения с волчьим лыком случались трагические инциденты. Происхождение названия растения связано, по одной из версий, с его «скверным характером». Листья внешне напоминают лавр. На латинском растение названо Дафной в честь древнегреческой нимфы, из-за неразделенной любви превращенной в лавровое дерево.