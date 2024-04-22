22 апреля 2024

Под Златоустом на 17 дней раньше срока расцвел ядовитый кустарник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, национальный парк
На Таганае расцвело волчье лыко Фото:

Под Златоустом (Челябинская область) на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений.

«Цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. Обычно этот период приходится на 5 мая, но в этом году природное явление произошло на 17 дней раньше», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Растение с розовыми цветами и сильным ароматом, напоминающим запах гиацинта, привлекает внимание. Однако специалисты предупреждают о его ядовитости. Прикосновение к кустарнику может вызвать появление пузырей на коже, токсичными являются все его части. Плоды, красные костянки, внешне напоминают бруснику. Ягоды, которые появляются на стебле в середине лета, также ядовиты.

В прошлом, как отмечается в народных преданиях, из-за неправильного обращения с волчьим лыком случались трагические инциденты. Происхождение названия растения связано, по одной из версий, с его «скверным характером». Листья внешне напоминают лавр. На латинском растение названо Дафной в честь древнегреческой нимфы, из-за неразделенной любви превращенной в лавровое дерево.

Волчье лыко может вызвать пузыри на коже
Волчье лыко может вызвать пузыри на коже
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Под Златоустом (Челябинская область) на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. «Цветение волчьего лыка стало самым ранним за 20-летнюю историю наблюдений. Обычно этот период приходится на 5 мая, но в этом году природное явление произошло на 17 дней раньше», — сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай». Растение с розовыми цветами и сильным ароматом, напоминающим запах гиацинта, привлекает внимание. Однако специалисты предупреждают о его ядовитости. Прикосновение к кустарнику может вызвать появление пузырей на коже, токсичными являются все его части. Плоды, красные костянки, внешне напоминают бруснику. Ягоды, которые появляются на стебле в середине лета, также ядовиты. В прошлом, как отмечается в народных преданиях, из-за неправильного обращения с волчьим лыком случались трагические инциденты. Происхождение названия растения связано, по одной из версий, с его «скверным характером». Листья внешне напоминают лавр. На латинском растение названо Дафной в честь древнегреческой нимфы, из-за неразделенной любви превращенной в лавровое дерево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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