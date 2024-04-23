Глава Венесуэлы раскрыл истинные цели нового пакета помощи США для ВСУ

Мадуро: законопроект США с помощью для Украины не принесет пользы ее народу
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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Николас Мадуро назвал украинский конфликт большим бизнесом для США Фото:

Решение США о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая глобальные проблемы. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, конфликт на Украине стал крупным бизнесом для Штатов.

«Война — это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие», — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +» на телеканале Venezolana de Televisión. По его словам, предложенные 95 миллиардов долларов на военные цели не принесут пользы народам Украины, Палестины или другим странам, а пойдут на укрепление оружейной промышленности в Северной Америке.

Он обвинил США в недостатке фокуса на глобальных проблемах, таких как голод и миграция, и предложил выделить средства на решение этих проблем, а не на военные цели. По его словам, США ведут себя аморально.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Решение США о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая глобальные проблемы. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, конфликт на Украине стал крупным бизнесом для Штатов. «Война — это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие», — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +» на телеканале Venezolana de Televisión. По его словам, предложенные 95 миллиардов долларов на военные цели не принесут пользы народам Украины, Палестины или другим странам, а пойдут на укрепление оружейной промышленности в Северной Америке. Он обвинил США в недостатке фокуса на глобальных проблемах, таких как голод и миграция, и предложил выделить средства на решение этих проблем, а не на военные цели. По его словам, США ведут себя аморально. Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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