Глава Венесуэлы раскрыл истинные цели нового пакета помощи США для ВСУ

Решение США о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая глобальные проблемы. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, конфликт на Украине стал крупным бизнесом для Штатов.
«Война — это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие», — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +» на телеканале Venezolana de Televisión. По его словам, предложенные 95 миллиардов долларов на военные цели не принесут пользы народам Украины, Палестины или другим странам, а пойдут на укрепление оружейной промышленности в Северной Америке.
Он обвинил США в недостатке фокуса на глобальных проблемах, таких как голод и миграция, и предложил выделить средства на решение этих проблем, а не на военные цели. По его словам, США ведут себя аморально.
Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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