Пожар тушили 12 спасателей
В Ирбите (Свердловская область) утром 23 апреля загорелся бензовоз, а вместе с ним и газовая колонка на заправке. В пожаре пострадал один человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 08:53 поступило сообщение о пожаре. На площади восемь квадратных метров горела газовая колонка и кабина бензовоза на газовой заправке. Есть пострадавший», — следует из сообщения. К 09:24 спасатели ликвидировали открытое горение.
На вызов прибыли 12 специалистов и четыре единицы техники. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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