22 апреля 2024

В Свердловской области загорелся бензовоз на газовой заправке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили 12 спасателей
Пожар тушили 12 спасателей Фото:

В Ирбите (Свердловская область) утром 23 апреля загорелся бензовоз, а вместе с ним и газовая колонка на заправке. В пожаре пострадал один человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 08:53 поступило сообщение о пожаре. На площади восемь квадратных метров горела газовая колонка и кабина бензовоза на газовой заправке. Есть пострадавший», — следует из сообщения. К 09:24 спасатели ликвидировали открытое горение.

На вызов прибыли 12 специалистов и четыре единицы техники. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

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Фото:

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В Ирбите (Свердловская область) утром 23 апреля загорелся бензовоз, а вместе с ним и газовая колонка на заправке. В пожаре пострадал один человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 08:53 поступило сообщение о пожаре. На площади восемь квадратных метров горела газовая колонка и кабина бензовоза на газовой заправке. Есть пострадавший», — следует из сообщения. К 09:24 спасатели ликвидировали открытое горение. На вызов прибыли 12 специалистов и четыре единицы техники. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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