У екатеринбургского блогера-оппозиционера прошли обыски. Фото, видео

23 апреля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Евгения Анисимова подозревают в клевете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики нагрянули с обысками к екатеринбургскому блогеру, владельцу и основному модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Выявлены факты подготовки и опубликования Анисимовым на подконтрольных ресурсах в Интернете фейковых информационных материалов. Они касаются хода специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины и политическом руководстве нашей страны. Анисимов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 128.1 УК РФ — „Клевета“», — пояснил собеседник агентства. Евгений Анисимов ранее являлся активным членом регионального политического отделения «Национально-освободительное движение», работал журналистом в местных СМИ, в частности — на «Крик ТВ». Оттуда он уволился четыре года назад и занялся подготовкой и распространением видеороликов оппозиционной направленности. «Темой для его публикаций кроме острых социальных вопросов нередко становятся сведения, которые можно расценить как дискредитацию военнослужащих российской армии, участвующих в СВО. Также в публикациях Анисимов критикует руководство России, тем самым провоцируя аудиторию на проведение протестных акций», — добавил инсайдер. Обыски у Анисимова прошли утром 23 апреля Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики нагрянули с обысками к екатеринбургскому блогеру, владельцу и основному модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Выявлены факты подготовки и опубликования Анисимовым на подконтрольных ресурсах в Интернете фейковых информационных материалов. Они касаются хода специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины и политическом руководстве нашей страны. Анисимов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 128.1 УК РФ — „Клевета“», — пояснил собеседник агентства. Евгений Анисимов ранее являлся активным членом регионального политического отделения «Национально-освободительное движение», работал журналистом в местных СМИ, в частности — на «Крик ТВ». Оттуда он уволился четыре года назад и занялся подготовкой и распространением видеороликов оппозиционной направленности. «Темой для его публикаций кроме острых социальных вопросов нередко становятся сведения, которые можно расценить как дискредитацию военнослужащих российской армии, участвующих в СВО. Также в публикациях Анисимов критикует руководство России, тем самым провоцируя аудиторию на проведение протестных акций», — добавил инсайдер.