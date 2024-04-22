22 апреля 2024

У екатеринбургского блогера-оппозиционера прошли обыски. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Евгения Анисимова подозревают в клевете Фото:

Силовики нагрянули с обысками к екатеринбургскому блогеру, владельцу и основному модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах.

«Выявлены факты подготовки и опубликования Анисимовым на подконтрольных ресурсах в Интернете фейковых информационных материалов. Они касаются хода специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины и политическом руководстве нашей страны. Анисимов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 128.1 УК РФ — „Клевета“», — пояснил собеседник агентства.

Евгений Анисимов ранее являлся активным членом регионального политического отделения «Национально-освободительное движение», работал журналистом в местных СМИ, в частности — на «Крик ТВ». Оттуда он уволился четыре года назад и занялся подготовкой и распространением видеороликов оппозиционной направленности.

«Темой для его публикаций кроме острых социальных вопросов нередко становятся сведения, которые можно расценить как дискредитацию военнослужащих российской армии, участвующих в СВО. Также в публикациях Анисимов критикует руководство России, тем самым провоцируя аудиторию на проведение протестных акций», — добавил инсайдер.

Обыски у Анисимова прошли утром 23 апреля
Обыски у Анисимова прошли утром 23 апреля
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Силовики нагрянули с обысками к екатеринбургскому блогеру, владельцу и основному модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову. Информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Выявлены факты подготовки и опубликования Анисимовым на подконтрольных ресурсах в Интернете фейковых информационных материалов. Они касаются хода специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины и политическом руководстве нашей страны. Анисимов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 128.1 УК РФ — „Клевета“», — пояснил собеседник агентства. Евгений Анисимов ранее являлся активным членом регионального политического отделения «Национально-освободительное движение», работал журналистом в местных СМИ, в частности — на «Крик ТВ». Оттуда он уволился четыре года назад и занялся подготовкой и распространением видеороликов оппозиционной направленности. «Темой для его публикаций кроме острых социальных вопросов нередко становятся сведения, которые можно расценить как дискредитацию военнослужащих российской армии, участвующих в СВО. Также в публикациях Анисимов критикует руководство России, тем самым провоцируя аудиторию на проведение протестных акций», — добавил инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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