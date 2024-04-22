22 апреля 2024

В Челябинской области ускорили изъятие земельных участков у собственников

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхоз "Битимский". Битимка, поле, природа урала
Челябинские земли у нерадивых владельцев стали изымать быстрее Фото:

В Челябинской области ускорили изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в минсельхоз региона представлены материалы на изъятие 17 участков.

«В течение 2023 года и первом квартале текущего года направили в минсельхоз Челябинской области документы для начала процедуры изъятия по 17 земельным участкам. Земля не использовалась по назначению более трех лет», — сообщили в Россельхознадзоре.

Изменения в законодательстве, принятые в декабре 2022 года, позволили сократить сроки для начала процедуры изъятия земельных участков. Теперь для инициирования процедуры достаточно установить факт длительного неиспользования земли по назначению. В 2022 и 2023 годах было обследовано 324 неиспользуемых земельных участка, нарушения выявлены на 223 из них. Общая площадь таких участков превысила 8,5 тысячи га.

Много нарушителей выявили в Уйском районе. Собственникам четырех участков выдали предостережения, а материалы по десяти активам общей площадью 58,3 га направили на изъятие.

В апреле ведомство объявило о закупке дрона для наблюдения за сельхозугодьями. Беспилотник поможет инспекторам бороться с нарушениями земельного законодательства в Челябинской и Курганской областях.

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В Челябинской области ускорили изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в минсельхоз региона представлены материалы на изъятие 17 участков. «В течение 2023 года и первом квартале текущего года направили в минсельхоз Челябинской области документы для начала процедуры изъятия по 17 земельным участкам. Земля не использовалась по назначению более трех лет», — сообщили в Россельхознадзоре. Изменения в законодательстве, принятые в декабре 2022 года, позволили сократить сроки для начала процедуры изъятия земельных участков. Теперь для инициирования процедуры достаточно установить факт длительного неиспользования земли по назначению. В 2022 и 2023 годах было обследовано 324 неиспользуемых земельных участка, нарушения выявлены на 223 из них. Общая площадь таких участков превысила 8,5 тысячи га. Много нарушителей выявили в Уйском районе. Собственникам четырех участков выдали предостережения, а материалы по десяти активам общей площадью 58,3 га направили на изъятие. В апреле ведомство объявило о закупке дрона для наблюдения за сельхозугодьями. Беспилотник поможет инспекторам бороться с нарушениями земельного законодательства в Челябинской и Курганской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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