В Челябинской области ускорили изъятие земельных участков у собственников

23 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Челябинские земли у нерадивых владельцев стали изымать быстрее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области ускорили изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в минсельхоз региона представлены материалы на изъятие 17 участков. «В течение 2023 года и первом квартале текущего года направили в минсельхоз Челябинской области документы для начала процедуры изъятия по 17 земельным участкам. Земля не использовалась по назначению более трех лет», — сообщили в Россельхознадзоре. Изменения в законодательстве, принятые в декабре 2022 года, позволили сократить сроки для начала процедуры изъятия земельных участков. Теперь для инициирования процедуры достаточно установить факт длительного неиспользования земли по назначению. В 2022 и 2023 годах было обследовано 324 неиспользуемых земельных участка, нарушения выявлены на 223 из них. Общая площадь таких участков превысила 8,5 тысячи га. Много нарушителей выявили в Уйском районе. Собственникам четырех участков выдали предостережения, а материалы по десяти активам общей площадью 58,3 га направили на изъятие. В апреле ведомство объявило о закупке дрона для наблюдения за сельхозугодьями. Беспилотник поможет инспекторам бороться с нарушениями земельного законодательства в Челябинской и Курганской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ускорили изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в минсельхоз региона представлены материалы на изъятие 17 участков. «В течение 2023 года и первом квартале текущего года направили в минсельхоз Челябинской области документы для начала процедуры изъятия по 17 земельным участкам. Земля не использовалась по назначению более трех лет», — сообщили в Россельхознадзоре. Изменения в законодательстве, принятые в декабре 2022 года, позволили сократить сроки для начала процедуры изъятия земельных участков. Теперь для инициирования процедуры достаточно установить факт длительного неиспользования земли по назначению. В 2022 и 2023 годах было обследовано 324 неиспользуемых земельных участка, нарушения выявлены на 223 из них. Общая площадь таких участков превысила 8,5 тысячи га. Много нарушителей выявили в Уйском районе. Собственникам четырех участков выдали предостережения, а материалы по десяти активам общей площадью 58,3 га направили на изъятие. В апреле ведомство объявило о закупке дрона для наблюдения за сельхозугодьями. Беспилотник поможет инспекторам бороться с нарушениями земельного законодательства в Челябинской и Курганской областях.