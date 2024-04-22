22 апреля 2024

В Свердловской области повысят штрафы за неуплату парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, парковка автомобилей
Размер штрафа может вырасти в несколько раз Фото:

Штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования в Свердловской области могут вырасти в три раза. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-5 тысяч. С соответствующей инициативой выступили депутаты областного заксобрания.

«Предлагается внести изменения, согласно которым совершение данного правонарушения повлечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. А в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами — наложение штрафа в размере трех тысяч рублей», — выступил с инициативой председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков. Коллеги его инициативу поддержали, проект приняли в первом и втором чтениях.

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Штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования в Свердловской области могут вырасти в три раза. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-5 тысяч. С соответствующей инициативой выступили депутаты областного заксобрания. «Предлагается внести изменения, согласно которым совершение данного правонарушения повлечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. А в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами — наложение штрафа в размере трех тысяч рублей», — выступил с инициативой председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков. Коллеги его инициативу поддержали, проект приняли в первом и втором чтениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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