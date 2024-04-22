В Свердловской области повысят штрафы за неуплату парковки

23 апреля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Размер штрафа может вырасти в несколько раз Фото: Илья Московец © URA.RU Штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования в Свердловской области могут вырасти в три раза. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-5 тысяч. С соответствующей инициативой выступили депутаты областного заксобрания. «Предлагается внести изменения, согласно которым совершение данного правонарушения повлечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. А в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами — наложение штрафа в размере трех тысяч рублей», — выступил с инициативой председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков. Коллеги его инициативу поддержали, проект приняли в первом и втором чтениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штрафы за неуплату парковки на дорогах общего пользования в Свердловской области могут вырасти в три раза. Сейчас их размер — 1-3 тысячи рублей, а в случае, если будут приняты поправки в закон, они вырастут до 3-5 тысяч. С соответствующей инициативой выступили депутаты областного заксобрания. «Предлагается внести изменения, согласно которым совершение данного правонарушения повлечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. А в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами — наложение штрафа в размере трех тысяч рублей», — выступил с инициативой председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков. Коллеги его инициативу поддержали, проект приняли в первом и втором чтениях.