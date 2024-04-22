22 апреля 2024

В Салехарде приступили к съемкам новых серий фильма «Полярный». Фото

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, оператор, зима, кинокамера, улица, мороз, холод, съемка фильма
В столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный» Фото:

В столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. Фото с артистами показал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Неожиданные встречи в Салехарде», — подписал фото Андрей Воронов. Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что съемки нового сезона сериала «Полярный» пройдут в Салехарде и в Кировске. На Ямале актер Михаил Поречинков известен также тем, что оказался в числе участников драки в аэропорту Салехарда.

Глава Нового Уренгоя Андрей воронов опубликовал в соцсетях фото с актерами сериала «Полярный»
Глава Нового Уренгоя Андрей воронов опубликовал в соцсетях фото с актерами сериала «Полярный»

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В столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. Фото с артистами показал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Неожиданные встречи в Салехарде», — подписал фото Андрей Воронов. Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что съемки нового сезона сериала «Полярный» пройдут в Салехарде и в Кировске. На Ямале актер Михаил Поречинков известен также тем, что оказался в числе участников драки в аэропорту Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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