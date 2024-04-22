22 апреля 2024

Свердловские власти выделят дополнительно 700 млн на помощь многодетным семьям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. ЦПКиО. Курган, многодетная семья, семья, дети
Для многодетных семей приняли новые меры соцподдержки Фото:

В Свердловской области для многодетных семей утвердили дополнительные меры поддержки, их реализация обойдется бюджету в 714,1 млн рублей. В частности, компенсация расходов на услуги ЖКХ вырастет до 30%, кроме того, на бесплатное питание смогут рассчитывать студенты колледжей, воспитывающиеся в многодетных семьях, рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

«Предлагается скорректировать понятие „многодетной семьи“ при предоставлении мер соцподдержки. В данной трактовке многодетная семья должна состоять из трех и более детей, в том числе принятых на воспитание в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет — при условии того, что они учатся очно в образовательных организациях. Также предусматривается компенсация за оплату услуг ЖКХ в размере до 30%, бесплатное посещение областных государственных и муниципальных музеев, а также выставок, денежная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий ребенку, в том числе спортивной формы — размер увеличен с 4 до 6 тысяч рублей», — представил проект закона Злоказов, выступая на заседании заксобрания.

Также он предложил обеспечивать бесплатным питанием (завтрак или обед) студентов, которые учатся на очной форме в средних специальных учебных заведениях. Депутаты инициативу поддержали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области для многодетных семей утвердили дополнительные меры поддержки, их реализация обойдется бюджету в 714,1 млн рублей. В частности, компенсация расходов на услуги ЖКХ вырастет до 30%, кроме того, на бесплатное питание смогут рассчитывать студенты колледжей, воспитывающиеся в многодетных семьях, рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов. «Предлагается скорректировать понятие „многодетной семьи“ при предоставлении мер соцподдержки. В данной трактовке многодетная семья должна состоять из трех и более детей, в том числе принятых на воспитание в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет — при условии того, что они учатся очно в образовательных организациях. Также предусматривается компенсация за оплату услуг ЖКХ в размере до 30%, бесплатное посещение областных государственных и муниципальных музеев, а также выставок, денежная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий ребенку, в том числе спортивной формы — размер увеличен с 4 до 6 тысяч рублей», — представил проект закона Злоказов, выступая на заседании заксобрания. Также он предложил обеспечивать бесплатным питанием (завтрак или обед) студентов, которые учатся на очной форме в средних специальных учебных заведениях. Депутаты инициативу поддержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...