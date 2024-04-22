Свердловские власти выделят дополнительно 700 млн на помощь многодетным семьям

В Свердловской области для многодетных семей утвердили дополнительные меры поддержки, их реализация обойдется бюджету в 714,1 млн рублей. В частности, компенсация расходов на услуги ЖКХ вырастет до 30%, кроме того, на бесплатное питание смогут рассчитывать студенты колледжей, воспитывающиеся в многодетных семьях, рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.
«Предлагается скорректировать понятие „многодетной семьи“ при предоставлении мер соцподдержки. В данной трактовке многодетная семья должна состоять из трех и более детей, в том числе принятых на воспитание в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет — при условии того, что они учатся очно в образовательных организациях. Также предусматривается компенсация за оплату услуг ЖКХ в размере до 30%, бесплатное посещение областных государственных и муниципальных музеев, а также выставок, денежная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий ребенку, в том числе спортивной формы — размер увеличен с 4 до 6 тысяч рублей», — представил проект закона Злоказов, выступая на заседании заксобрания.
Также он предложил обеспечивать бесплатным питанием (завтрак или обед) студентов, которые учатся на очной форме в средних специальных учебных заведениях. Депутаты инициативу поддержали.
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