Свердловские власти выделят дополнительно 700 млн на помощь многодетным семьям

23 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Для многодетных семей приняли новые меры соцподдержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области для многодетных семей утвердили дополнительные меры поддержки, их реализация обойдется бюджету в 714,1 млн рублей. В частности, компенсация расходов на услуги ЖКХ вырастет до 30%, кроме того, на бесплатное питание смогут рассчитывать студенты колледжей, воспитывающиеся в многодетных семьях, рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов. «Предлагается скорректировать понятие „многодетной семьи“ при предоставлении мер соцподдержки. В данной трактовке многодетная семья должна состоять из трех и более детей, в том числе принятых на воспитание в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет — при условии того, что они учатся очно в образовательных организациях. Также предусматривается компенсация за оплату услуг ЖКХ в размере до 30%, бесплатное посещение областных государственных и муниципальных музеев, а также выставок, денежная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий ребенку, в том числе спортивной формы — размер увеличен с 4 до 6 тысяч рублей», — представил проект закона Злоказов, выступая на заседании заксобрания. Также он предложил обеспечивать бесплатным питанием (завтрак или обед) студентов, которые учатся на очной форме в средних специальных учебных заведениях. Депутаты инициативу поддержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области для многодетных семей утвердили дополнительные меры поддержки, их реализация обойдется бюджету в 714,1 млн рублей. В частности, компенсация расходов на услуги ЖКХ вырастет до 30%, кроме того, на бесплатное питание смогут рассчитывать студенты колледжей, воспитывающиеся в многодетных семьях, рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов. «Предлагается скорректировать понятие „многодетной семьи“ при предоставлении мер соцподдержки. В данной трактовке многодетная семья должна состоять из трех и более детей, в том числе принятых на воспитание в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет — при условии того, что они учатся очно в образовательных организациях. Также предусматривается компенсация за оплату услуг ЖКХ в размере до 30%, бесплатное посещение областных государственных и муниципальных музеев, а также выставок, денежная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий ребенку, в том числе спортивной формы — размер увеличен с 4 до 6 тысяч рублей», — представил проект закона Злоказов, выступая на заседании заксобрания. Также он предложил обеспечивать бесплатным питанием (завтрак или обед) студентов, которые учатся на очной форме в средних специальных учебных заведениях. Депутаты инициативу поддержали.