Матвиенко: изъятие российских активов разрушит мировую экономику

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Заморозка и изъятие российских активов абсолютно незаконны, напомнила Валентина Матвиенко Фото:
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Возможное изъятие российских активов странами Запада приведет к развалу мировой экономики и потере доверия к ней. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Это беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике», — сказала Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Она напомнила, что изъятие активов РФ абсолютно незаконно и нелегитимно. «В Европе все понимают, что этого делать нельзя», — добавила спикер Совфеда.

Матвиенко также отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций США предусмотрели определенные меры безопасности на случай адекватного ответа России. В это же время ЕС знает, что заморозка российских активов или процентов от доходов с них не выгодна для самих европейцев.

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Возможное изъятие российских активов странами Запада приведет к развалу мировой экономики и потере доверия к ней. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко «Это беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике», — сказала Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Она напомнила, что изъятие активов РФ абсолютно незаконно и нелегитимно. «В Европе все понимают, что этого делать нельзя», — добавила спикер Совфеда. Матвиенко также отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций США предусмотрели определенные меры безопасности на случай адекватного ответа России. В это же время ЕС знает, что заморозка российских активов или процентов от доходов с них не выгодна для самих европейцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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