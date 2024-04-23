Матвиенко: изъятие российских активов разрушит мировую экономику

23 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Заморозка и изъятие российских активов абсолютно незаконны, напомнила Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Возможное изъятие российских активов странами Запада приведет к развалу мировой экономики и потере доверия к ней. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко «Это беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике», — сказала Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Она напомнила, что изъятие активов РФ абсолютно незаконно и нелегитимно. «В Европе все понимают, что этого делать нельзя», — добавила спикер Совфеда. Матвиенко также отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций США предусмотрели определенные меры безопасности на случай адекватного ответа России. В это же время ЕС знает, что заморозка российских активов или процентов от доходов с них не выгодна для самих европейцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможное изъятие российских активов странами Запада приведет к развалу мировой экономики и потере доверия к ней. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко «Это беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике», — сказала Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Она напомнила, что изъятие активов РФ абсолютно незаконно и нелегитимно. «В Европе все понимают, что этого делать нельзя», — добавила спикер Совфеда. Матвиенко также отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций США предусмотрели определенные меры безопасности на случай адекватного ответа России. В это же время ЕС знает, что заморозка российских активов или процентов от доходов с них не выгодна для самих европейцев.