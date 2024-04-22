22 апреля 2024

Моор: вода останется высокой 2-3 недели, ситуация будет напряженной до 9 мая

В Тюменской области спад высокой воды ожидают лишь к 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской пляж. Ишим
Местами вода уходит, но ее все еще очень много Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области из-за паводка высокий уровень воды будет держаться еще несколько недель, а ситуация останется напряженной до 9 мая. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

«Продолжаем активно противостоять паводку в Тюменской области. Особенность этого половодья — растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной», — заявил губернатор.

По его словам, по состоянию на 23 апреля пик половодья пройден в Ишиме, уровень воды устойчиво падает в Казанском и Ишимском районах. Волна спускается ниже по течению реки Ишим, из-за чего в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение.

Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. В селе Упорово река еще в русле. Пик паводка ожидается 28 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области из-за паводка высокий уровень воды будет держаться еще несколько недель, а ситуация останется напряженной до 9 мая. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. «Продолжаем активно противостоять паводку в Тюменской области. Особенность этого половодья — растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной», — заявил губернатор. По его словам, по состоянию на 23 апреля пик половодья пройден в Ишиме, уровень воды устойчиво падает в Казанском и Ишимском районах. Волна спускается ниже по течению реки Ишим, из-за чего в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение. Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. В селе Упорово река еще в русле. Пик паводка ожидается 28 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...