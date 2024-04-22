Моор: вода останется высокой 2-3 недели, ситуация будет напряженной до 9 мая

В Тюменской области спад высокой воды ожидают лишь к 9 мая

23 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Местами вода уходит, но ее все еще очень много Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области из-за паводка высокий уровень воды будет держаться еще несколько недель, а ситуация останется напряженной до 9 мая. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. «Продолжаем активно противостоять паводку в Тюменской области. Особенность этого половодья — растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной», — заявил губернатор. По его словам, по состоянию на 23 апреля пик половодья пройден в Ишиме, уровень воды устойчиво падает в Казанском и Ишимском районах. Волна спускается ниже по течению реки Ишим, из-за чего в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение. Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. В селе Упорово река еще в русле. Пик паводка ожидается 28 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области из-за паводка высокий уровень воды будет держаться еще несколько недель, а ситуация останется напряженной до 9 мая. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. «Продолжаем активно противостоять паводку в Тюменской области. Особенность этого половодья — растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной», — заявил губернатор. По его словам, по состоянию на 23 апреля пик половодья пройден в Ишиме, уровень воды устойчиво падает в Казанском и Ишимском районах. Волна спускается ниже по течению реки Ишим, из-за чего в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение. Наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. В селе Упорово река еще в русле. Пик паводка ожидается 28 апреля.