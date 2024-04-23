Одесса и Харьков являются исторически российскими городами. Это признали журналисты американского издания The American Conservative.
«Помимо взятия под контроль таких исторически российских городов, как Одесса и Харьков, Россия будет добиваться создания демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО», — говорится в материале. Такие действия, по мнению авторов, направлены на предотвращение возможности формирования военных сил ВСУ в Западной Украине.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключом к обеспечению безопасности юга России является освобождение Одессы, передает RT.
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Одесса и Харьков являются исторически российскими городами. Это признали журналисты американского издания The American Conservative. «Помимо взятия под контроль таких исторически российских городов, как Одесса и Харьков, Россия будет добиваться создания демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО», — говорится в материале. Такие действия, по мнению авторов, направлены на предотвращение возможности формирования военных сил ВСУ в Западной Украине. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключом к обеспечению безопасности юга России является освобождение Одессы, передает RT.