В США назвали Одессу и Харьков исторически российскими городами

TAC: Одесса и Харьков исторически российские города
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ВС РФ будет освобождать территории у реки Днепр, предположили в The American Conservative Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одесса и Харьков являются исторически российскими городами. Это признали журналисты американского издания The American Conservative.

«Помимо взятия под контроль таких исторически российских городов, как Одесса и Харьков, Россия будет добиваться создания демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО», — говорится в материале. Такие действия, по мнению авторов, направлены на предотвращение возможности формирования военных сил ВСУ в Западной Украине.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключом к обеспечению безопасности юга России является освобождение Одессы, передает RT.

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Одесса и Харьков являются исторически российскими городами. Это признали журналисты американского издания The American Conservative. «Помимо взятия под контроль таких исторически российских городов, как Одесса и Харьков, Россия будет добиваться создания демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО», — говорится в материале. Такие действия, по мнению авторов, направлены на предотвращение возможности формирования военных сил ВСУ в Западной Украине. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключом к обеспечению безопасности юга России является освобождение Одессы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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