В США назвали Одессу и Харьков исторически российскими городами

TAC: Одесса и Харьков исторически российские города

23 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

ВС РФ будет освобождать территории у реки Днепр, предположили в The American Conservative Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одесса и Харьков являются исторически российскими городами. Это признали журналисты американского издания The American Conservative. «Помимо взятия под контроль таких исторически российских городов, как Одесса и Харьков, Россия будет добиваться создания демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО», — говорится в материале. Такие действия, по мнению авторов, направлены на предотвращение возможности формирования военных сил ВСУ в Западной Украине. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключом к обеспечению безопасности юга России является освобождение Одессы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одесса и Харьков являются исторически российскими городами. Это признали журналисты американского издания The American Conservative. «Помимо взятия под контроль таких исторически российских городов, как Одесса и Харьков, Россия будет добиваться создания демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО», — говорится в материале. Такие действия, по мнению авторов, направлены на предотвращение возможности формирования военных сил ВСУ в Западной Украине. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ключом к обеспечению безопасности юга России является освобождение Одессы, передает RT.