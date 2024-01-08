Пушилин объяснил важность освобождения Одессы и Николаева

Пушилин: русские города Одесса и Николаев должны быть освобождены

08 января 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Одесса и Николаев являются русскими городами, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что Одесса — это город, основанный императрицей Екатериной II в 1794 году по ее указу, и подчеркнул его русскую принадлежность. Пушилин также описал историю Николаева, отметив, что земли, на которых находится этот город, были отобраны у крымского ханства в ходе русско-турецких войн. Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что основными целями России на спецоперации в 2024 году являются разгром наступающих сил противника и перевод российской армии в наступление для последующего освобождения территорий. Он отметил, что основными территориями для атаки являются Одесса, Харьков и Николаев. Политолог Георгий Федоров, в свою очередь, заявил, что на фронте происходят быстрые изменения, и в следующем году возможно, что Одесса, Днепропетровск и Киев перейдут под контроль России, передает Life .

Важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что Одесса — это город, основанный императрицей Екатериной II в 1794 году по ее указу, и подчеркнул его русскую принадлежность. Пушилин также описал историю Николаева, отметив, что земли, на которых находится этот город, были отобраны у крымского ханства в ходе русско-турецких войн. Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что основными целями России на спецоперации в 2024 году являются разгром наступающих сил противника и перевод российской армии в наступление для последующего освобождения территорий. Он отметил, что основными территориями для атаки являются Одесса, Харьков и Николаев. Политолог Георгий Федоров, в свою очередь, заявил, что на фронте происходят быстрые изменения, и в следующем году возможно, что Одесса, Днепропетровск и Киев перейдут под контроль России, передает Life.