Пушилин объяснил важность освобождения Одессы и Николаева

Пушилин: русские города Одесса и Николаев должны быть освобождены
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Одесса и Николаев являются русскими городами, заявил Денис Пушилин Фото:
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Важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что Одесса — это город, основанный императрицей Екатериной II в 1794 году по ее указу, и подчеркнул его русскую принадлежность. Пушилин также описал историю Николаева, отметив, что земли, на которых находится этот город, были отобраны у крымского ханства в ходе русско-турецких войн.

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что основными целями России на спецоперации в 2024 году являются разгром наступающих сил противника и перевод российской армии в наступление для последующего освобождения территорий. Он отметил, что основными территориями для атаки являются Одесса, Харьков и Николаев. Политолог Георгий Федоров, в свою очередь, заявил, что на фронте происходят быстрые изменения, и в следующем году возможно, что Одесса, Днепропетровск и Киев перейдут под контроль России, передает Life.

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Важность освобождения Одессы и Николаева заключается в необходимости исправления ошибки, связанной с принадлежностью этих городов Украине. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он отметил, что Одесса — это город, основанный императрицей Екатериной II в 1794 году по ее указу, и подчеркнул его русскую принадлежность. Пушилин также описал историю Николаева, отметив, что земли, на которых находится этот город, были отобраны у крымского ханства в ходе русско-турецких войн. Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что основными целями России на спецоперации в 2024 году являются разгром наступающих сил противника и перевод российской армии в наступление для последующего освобождения территорий. Он отметил, что основными территориями для атаки являются Одесса, Харьков и Николаев. Политолог Георгий Федоров, в свою очередь, заявил, что на фронте происходят быстрые изменения, и в следующем году возможно, что Одесса, Днепропетровск и Киев перейдут под контроль России, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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