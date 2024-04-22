22 апреля 2024

ФАС вскрыла картельный сговор в торгах по нацпроектам в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора на торгах Фото:

Федеральная антимонопольная служба обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора во время торгов по национальным проектам. Об этом сообщили в окружном УФАС.

«ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов „Демография“ и „Образование“. Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО», — говорится на сайте окружного ведомства.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора для поддержания цен в рамках пяти аукционов.

Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба обнаружила другой картельный сговор в ХМАО. Тогда речь шла о схеме связанной с демпингом цен на торгах по предоставлению услуг по уборке помещений и территорий.

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Федеральная антимонопольная служба обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора во время торгов по национальным проектам. Об этом сообщили в окружном УФАС. «ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов „Демография“ и „Образование“. Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО», — говорится на сайте окружного ведомства. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора для поддержания цен в рамках пяти аукционов. Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба обнаружила другой картельный сговор в ХМАО. Тогда речь шла о схеме связанной с демпингом цен на торгах по предоставлению услуг по уборке помещений и территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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