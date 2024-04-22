ФАС вскрыла картельный сговор в торгах по нацпроектам в ХМАО

Федеральная антимонопольная служба обнаружила в ХМАО признаки картельного сговора во время торгов по национальным проектам. Об этом сообщили в окружном УФАС.
«ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов „Демография“ и „Образование“. Признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО», — говорится на сайте окружного ведомства.
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора для поддержания цен в рамках пяти аукционов.
Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба обнаружила другой картельный сговор в ХМАО. Тогда речь шла о схеме связанной с демпингом цен на торгах по предоставлению услуг по уборке помещений и территорий.
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