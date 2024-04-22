22 апреля 2024

В ЯНАО показали мастер-класс по разделке рыбы топором. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка, рыба
Ямалец показал, как можно быстро разделать мороженую тушку рыбы топором Фото:

Житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере».

Расколов ее на части, автор видеоролика попробовал на вкус мясо рыбы, приправив его солью и соусом. Вкус экспресс-блюда также оценил хозяйский пес.

Ранее URA.RU публиковано видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби. Рыба оказалась двое крупнее зверька.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере». Расколов ее на части, автор видеоролика попробовал на вкус мясо рыбы, приправив его солью и соусом. Вкус экспресс-блюда также оценил хозяйский пес. Ранее URA.RU публиковано видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби. Рыба оказалась двое крупнее зверька.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...