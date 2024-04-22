Ямалец показал, как можно быстро разделать мороженую тушку рыбы топором
Житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере».
Расколов ее на части, автор видеоролика попробовал на вкус мясо рыбы, приправив его солью и соусом. Вкус экспресс-блюда также оценил хозяйский пес.
Ранее URA.RU публиковано видео с норкой, пытающейся утащить у рыбака щуку, выловленную в проруби. Рыба оказалась двое крупнее зверька.
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