ФСБ задержала третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Москве

23 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала мужчину 1995 года рождения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Луганске задержан гражданин Украины, участвовавший в подготовке подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в ФСБ. Задержанный — уже третий соучастник покушения. «Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ЦОС, задержанный в прошлом году в Рубежном познакомился с женщиной — агентом СБУ, которая после начала специальной военной операции переехала в Варшаву. По ее указаниям он занимался видеонаблюдением за местом жительства Прозорова. Позже он перевел курьеру деньги за доставку из Литвы в Россию средств поражения, которые впоследствии были использованы для совершения преступления. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее были арестованы двое других участников этого дела: Иван Паскарь, перевозивший взрывное устройство, и Владимир Головченко, обвиняемый в организации подрыва. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado Прозорова взорвался 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганске задержан гражданин Украины, участвовавший в подготовке подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в ФСБ. Задержанный — уже третий соучастник покушения. «Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ЦОС, задержанный в прошлом году в Рубежном познакомился с женщиной — агентом СБУ, которая после начала специальной военной операции переехала в Варшаву. По ее указаниям он занимался видеонаблюдением за местом жительства Прозорова. Позже он перевел курьеру деньги за доставку из Литвы в Россию средств поражения, которые впоследствии были использованы для совершения преступления. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее были арестованы двое других участников этого дела: Иван Паскарь, перевозивший взрывное устройство, и Владимир Головченко, обвиняемый в организации подрыва. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado Прозорова взорвался 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе.