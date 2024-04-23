ФСБ задержала третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Москве

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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
ФСБ задержала мужчину 1995 года рождения Фото:

В Луганске задержан гражданин Украины, участвовавший в подготовке подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в ФСБ. Задержанный — уже третий соучастник покушения.

«Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, задержанный в прошлом году в Рубежном познакомился с женщиной — агентом СБУ, которая после начала специальной военной операции переехала в Варшаву. По ее указаниям он занимался видеонаблюдением за местом жительства Прозорова. Позже он перевел курьеру деньги за доставку из Литвы в Россию средств поражения, которые впоследствии были использованы для совершения преступления. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее были арестованы двое других участников этого дела: Иван Паскарь, перевозивший взрывное устройство, и Владимир Головченко, обвиняемый в организации подрыва. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado Прозорова взорвался 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе.

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В Луганске задержан гражданин Украины, участвовавший в подготовке подрыва машины бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в ФСБ. Задержанный — уже третий соучастник покушения. «Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ЦОС, задержанный в прошлом году в Рубежном познакомился с женщиной — агентом СБУ, которая после начала специальной военной операции переехала в Варшаву. По ее указаниям он занимался видеонаблюдением за местом жительства Прозорова. Позже он перевел курьеру деньги за доставку из Литвы в Россию средств поражения, которые впоследствии были использованы для совершения преступления. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее были арестованы двое других участников этого дела: Иван Паскарь, перевозивший взрывное устройство, и Владимир Головченко, обвиняемый в организации подрыва. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado Прозорова взорвался 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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