Депутаты наградили директора пермского оборонного завода

Гордума Перми наградила директора завода «Машиностроитель» почетной грамотой

23 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Завод изготавливает продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали инициативу о награждении директора АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерия Никитина почетной грамотой. Награду вручал мэр Перми Эдуард Соснин, передает корреспондент URA.RU. «За многолетний вклад в развитие промышленного производства и в связи с 70-летием со дня рождения почетной грамотой Перми награждается директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерий Никитин. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы. Пермский завод «Машиностроитель» был основан в 1967 году. Он входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. На предприятии изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, которые установлены на самолетах президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали инициативу о награждении директора АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерия Никитина почетной грамотой. Награду вручал мэр Перми Эдуард Соснин, передает корреспондент URA.RU. «За многолетний вклад в развитие промышленного производства и в связи с 70-летием со дня рождения почетной грамотой Перми награждается директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерий Никитин. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы. Пермский завод «Машиностроитель» был основан в 1967 году. Он входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. На предприятии изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, которые установлены на самолетах президента России.