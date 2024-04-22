22 апреля 2024

Депутаты наградили директора пермского оборонного завода

Гордума Перми наградила директора завода «Машиностроитель» почетной грамотой
© Служба новостей «URA.RU»
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Выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК. stock, снаряд, боеприпас, впк, опк, stock
Завод изготавливает продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей Фото:

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали инициативу о награждении директора АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерия Никитина почетной грамотой. Награду вручал мэр Перми Эдуард Соснин, передает корреспондент URA.RU.

«За многолетний вклад в развитие промышленного производства и в связи с 70-летием со дня рождения почетной грамотой Перми награждается директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерий Никитин. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы.

Пермский завод «Машиностроитель» был основан в 1967 году. Он входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. На предприятии изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, которые установлены на самолетах президента России.

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Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали инициативу о награждении директора АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерия Никитина почетной грамотой. Награду вручал мэр Перми Эдуард Соснин, передает корреспондент URA.RU. «За многолетний вклад в развитие промышленного производства и в связи с 70-летием со дня рождения почетной грамотой Перми награждается директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Валерий Никитин. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы. Пермский завод «Машиностроитель» был основан в 1967 году. Он входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит продукцию для гражданской и военно-промышленной отраслей. На предприятии изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, которые установлены на самолетах президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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