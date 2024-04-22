Екатеринбуржца, ударившего мигранта 37 раз ножом, закрыли в СИЗО. Фото, видео

23 апреля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Данила Талапов пробудет в СИЗО два месяца Фото: Московец Илья © URA.RU Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал Данила Талапова, обвиняемого в жестком убийстве сожителя своей бывшей супруги. Мужчина признался, что не жалеет о содеянном, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Процесс проходил в закрытом режиме. Заседание началось с задержки — вероятно, потому что адвокат общалась с задержанным. На левой руке у него гипс. Поддержать Данила пришла действующая супруга Марина. Она объяснила, почему у мужа гипс на руке: «Это еще до трагедии случилось. Ссора была с сестрой, он сломал дверь». Под стражей Талапов будет находиться как минимум до 21 июня. В суде интересы Талапова отстаивает адвокат по назначению. Теперь родственники ищут нового защитника. «Юрист с [Русской] общины отказался, текущий адвокат помог: сделал все смягчающие», — продолжила Марина. По ее словам, после случившегося дочка не выходит с ней на связь, а маме Талипова якобы угрожает семья мигранта. Убийство произошло в ночь на 22 апреля в одном из домов на Сортировке. Предположительно, Талапову позвонила 14-летняя дочка и рассказала, что новый возлюбленный мамы избивает ее. Тот поехал, чтобы заступиться за дочь. Предполагаемого обидчика он встретил в подъезде. Марина опровергла информацию о 37 ножевых ранениях, заявив, что всего их было шесть. От ранений мигрант скончался на месте, а Талапов пошел сдаваться в полицию. Известно, что убитый незаконно приехал в столицу Урала из Таджикистана в поисках работы. Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал Данила Талапова, обвиняемого в жестком убийстве сожителя своей бывшей супруги. Мужчина признался, что не жалеет о содеянном, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Процесс проходил в закрытом режиме. Заседание началось с задержки — вероятно, потому что адвокат общалась с задержанным. На левой руке у него гипс. Поддержать Данила пришла действующая супруга Марина. Она объяснила, почему у мужа гипс на руке: «Это еще до трагедии случилось. Ссора была с сестрой, он сломал дверь». Под стражей Талапов будет находиться как минимум до 21 июня. В суде интересы Талапова отстаивает адвокат по назначению. Теперь родственники ищут нового защитника. «Юрист с [Русской] общины отказался, текущий адвокат помог: сделал все смягчающие», — продолжила Марина. По ее словам, после случившегося дочка не выходит с ней на связь, а маме Талипова якобы угрожает семья мигранта. Убийство произошло в ночь на 22 апреля в одном из домов на Сортировке. Предположительно, Талапову позвонила 14-летняя дочка и рассказала, что новый возлюбленный мамы избивает ее. Тот поехал, чтобы заступиться за дочь. Предполагаемого обидчика он встретил в подъезде. Марина опровергла информацию о 37 ножевых ранениях, заявив, что всего их было шесть. От ранений мигрант скончался на месте, а Талапов пошел сдаваться в полицию. Известно, что убитый незаконно приехал в столицу Урала из Таджикистана в поисках работы.